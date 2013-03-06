میزبانی ایلام در مسابقات ورزشی باعث تحول در بخشهای دیگر استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور که روز گذشته در ایلام پایان یافت دستاوردهای مهمی برای توسعه و تحول در ورزش استان و حتی دیگر بخهشای استان دارد.

وی بیان داشت: در چند ماه اخیر این استان با میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در چند رشته شاهد تحول بوده است.

مدیر کل ورزش وجوانان استان گفت: مسابقات قهرمانی وزنه برداری بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم خوزستان به پایان رسید. که در این رقابت ها که از روز شنبه هفته جاری به مدا سه روز ادامه داشت.که در آن 200 وزنه بردار از28 استان حضور داشتند.

فرزاد فتاحی اظهار داشت: نفرات برتر این رقابت ها به اردوی تیم ملی که در اهواز برگزار می شود دعوت شدند.