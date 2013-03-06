اهدای 15 هزار اصله درخت به شهروندان ورامینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل قاسمی افزود: علاوه بر این با هماهنگیهای به عمل آمده با اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین، بیش از 30 هزار اصله درخت تهیه شده که در طول هفته و نیز روز جمعه در محل مصلاهای نماز جمعه ورامین و خیرآباد در بین شهروندان توزیع خواهد شد .

وی عنوان کرد: در شهر ورامین 12 بوستان بزرگ و بیش از 60 بوستان محله ای احداث شده که تلاش می شود با افزایش تعداد و سطح این بوستانها، سرانه فضای سبز را در ورامین افزایش دهیم .

همایش روز درختکاری در آستان مقدس امامزاده پنج تن(ع) برگزار می شود

همزمان با هفته منابع طبیعی همایش روز درختکاری درامامزاده پنج تن(ع) لویزان برگزار می شود.

همزمان با هفته منابع طبیعی همایش روز درختکاری با شعار "منابع طبیعی، آموزه های دینی، مشارکت مردمی" جمعه 18 اسفند ماه بعد از دعای پر فیض ندبه در امامزاده پنج تن(ع) لویزان برگزار می شود.

گفتنی است، این همایش با همکاری سازمان منابع طبیعی و جنگلداری از ساعت هفت تا 9 صبح 18 اسفندماه برگزار خواهد شد.

همچنین در همایش روز درختکاری حجت الاسلام طباطبایی از سازمان منابع طبیعی، حجت الاسلام شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام سید هاشم حسینی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و جمعی از مسئولان ادارات حضور دارند.

گفتنی است، در این مراسم 146 اصله نهال به یاد 146 شهید مدفون درجوار آستان مقدس امامزاده پنج تن(ع) لویزان کاشته می شود.

امامزاده برهان الدین(ع) دماوند غبار روبی شد

آستان مقدس امامزاده برهان الدین (ع) دماوند با حضور معتمدین دماوند غبار روبی شد.

آستان مقدس امامزاده برهان الدین (ع) شهرستان دماوند با حضور معتمدین و هیئت امنای آستان مقدس امامزاده برهان الدین(ع) شهرستان دماوند غبارروبی شد.

گفتنی است، امامزاده برهان الدین(ع) از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است.

لازم به ذکر است، روستای ورونه دماوند در امتداد مسیر دماوند به آبسرد، کوهان، کیلان، ساران و دوآب که نهایتاً به ایوانکی متصل می شود و بقعه امامزاده برهان الدین(ع) در مرکز این روستا قرار گرفته است.