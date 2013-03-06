به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه و جمعه 17 و 18 اسفندماه، همایش اکران کنندههای مردمی جشنواره فیلم عمار در حسینیه هنر برگزار میشود. در این همایش رهنمودهای مهم مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران جشنواره و راههای تحقق هر چه بهتر آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه جشنواره اعلام کرده است این همایش در ادامه سلسله هماندیشیهایی است که در دو هفته اخیر پس از برگزاری دیدار دستاندرکاران جشنواره با مقام معظم رهبری با چهرهها و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شده است.
در همایش پنجشنبه و جمعه جمعی از داوران و مسئولان جشنواره به همراه دهها تن از نمایندگان گروههای مردمی اکران کننده فیلمهای جشنواره از استانهای مختلف از جمله خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان، قم، بندرعباس، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، مازندران، گیلان، گلستان، لرستان، اصفهان، البرز و ... شرکت خواهند کرد.
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