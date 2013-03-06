به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در روز‌های پایانی سال قرار داریم و در حال حاضر وضعیت و فعل و انفعالاتی بر بازار‌ها حاکم بوده و حجم تقاضا‌های مردم بر بازار‌ها نیز افزایش یافته است، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه‌هایی است که وظیفه برخورد با تخلفات صنفی موجود در سطح بازار‌ها را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر قیمت کالا‌های موجود در بازار نیز از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و رسیدگی به گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت نیز از وظایف تعزیرات حکومتی است، ادامه داد: یکی از سیاست‌های راهبردی این اداره در ایام نوروز رصد فعالیت واحد‌‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات صورت گرفته در بحث بهداشت، دارو و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در صورتی که این تخلفات از سوی مردم یا دانشگاه علوم پزشکی گزارش شده باشد این اداره موظف به رسیدگی به این تخلفات است، بیان داشت: شعب تعزیرات حکومتی پس از مطرح شدن این تخلفات در کمیسیون ماده 11 موظف به رسیدگی به آنها هستند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز در صورتی که گزارشی از سوی گمرگ یا نیروی انتظامی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شود این اداره در گلوگاه‌ها با صلاحیت اولیه و در غیر‌گلوگاه‌ها نیز با صلاحیت ثانویه به این تخلفات رسیدگی می‌کند، ادامه داد: براساس ماده 62 قانون صنفی رسیدگی به تخلفات قاچاق سطح بازار با این اداره است.

صالحی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 37 هزار فقره پرونده در بخش‌های مختلف از جمله کالا، خدمات، بهداشت، درمان، قاچاق کالا و ارز و تعهدات ارزی توسط تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج درصد تخلفات صورت گرفته بازار‌های اصفهان از ناحیه شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 563 میلیارد ریال نیز میزان محکومیت اعلام شده برای این پرونده‌ها بوده است و به دنبال این موضوع 86 نفر نیز روانه زندان شده‌اند، افزود: پنج فقره پرونده عرضه خارج از شبکه برنج در این اداره رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه علاوه بر توزیع آنها در شبکه محکومان این پرونده‌ها به میزان 9 میلیارد و 780 میلیون تومان جریمه شده‌اند، تاکید کرد: یک مورد از این پرونده‌ها نیز به پرونده گران‌فروشی مواد پتروشیمی اختصاص داشته که شرکت متخلف به 18 میلیارد و 239 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

بازار در سه حوزه باید تنظیم شود

وی با اشاره به اینکه همچنین پنج فقره پرونده قاچاق کالا و ارز نیز در این اداره مورد رسیدگی قرار گرفته که علاوه بر ضبط اجناس شامل پوشاک، گوشی تلفن همراه، سیگار، پارچه و مواد آرایشی و بهداشتی متخلفان نیز به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و 276 میلیون تومان به صندوق دولت محکوم شده‌اند، افزود: پنج شعبه سیار تعزیرات حکومتی در ایام نوروز در بین مردم و در سطح بازار‌ها حضور می‌یابند و با متخلفان برخورد می‌کنند.

صالحی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده تخلفات در بازار و یا شکایت‌ها مردم نیرو‌های تعزیرات حکومتی پس از احراز تخلف صورت گرفته شدید‌ترین مجازات را نسبت به متخلفان اجرا می‌کنند، گفت: پیش نیاز و ورود تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات حوزه بهداشت و درمان در ابتدا مستلزم شکایت دانشگاه علوم پزشکی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 30 پزشک متخلف در استان اصفهان محکوم به تخلفات در حوزه بهداشت و درمان شده‌‌اند، اظهار داشت: تنظیم بازار به سه مقوله فرهنگ، رقابت و نظارت بر بازار نیاز دارد و در صورتی که در این زمینه در حوزه فرهنگ تلاش شود با کاهش چشمگیری از تخلفات در بازار مواجه می‌شویم.