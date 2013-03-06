جنگ نرم یک درگیری تمام عیار و نقطه مقابل جنگ سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج ظهر چهارشنبه در همایش فرهنگی - پژوهشی جنگ نرم در رودسر افزود: دشمنان جنگ سخت هشت ساله را برای مهار قدرت کشور به راه انداختند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.

وی اظهارداشت: هم اکنون دشمنان در تلاش هستند برای مهار کشور قدرت الهام بخشی جمهوری اسلامی را بویژه در شرایط منطقه ای و بیداری اسلامی تخریب کنند بنابراین باید برای مقابله با این مهم هوشیارانه عمل کرد.

مشاور راهبردی فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه یادآور شد: هر کس به اندازه توان خود باید با جنگ نرم مقابله و اثرات این تهاجم را خنثی کند چرا که جنگ نرم جنگی سازمان یافته علیه احساسات، عواطف، هنجارها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر - املش نیز در این همایش گفت: همایش مزبور در راستای تاکید مقام معظم رهبری در زمینه تبیین و شناخت جنگ نرم از سوی این دانشگاه و مشارکت دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی استان در قالب چهار محور اصلی یعنی جنگ نرم و مفاهیم آن، شبکه های اجتماعی و جنگ نرم، جنگ نرم و رسانه و جنگ نرم و دانشگاه به مدت یک روز برگزار شده است.

مجید عاشوری افزود: به دبیرخانه این همایش 190 مقاله ارسال شد که 150 مقاله در بخش دانشجویی و 40 مقاله در بخش استادان بوده است که شش مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.