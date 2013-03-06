ايجاد مرکز اسکان زائرین در پارک پردیس /20 نماد شهري در منطقه 2 مشهد نصب مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ظفر جعفرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استقبال از بهار مشهد در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این مرکز اسکان موقت با ظرفیت 300 چادر برنامه‌ریزی شده، همچنین برای رفاه حال زائرین خدمات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه قرار به نصب دوربین مدار بسته داریم، بيان کرد: بحث وجود نگهبان به طور جدی وجود خواهد داشت اما برای ایجاد امنیت بیشتر قرار به نصب دوربین مدار بسته نیز داریم.

به گفته شهردار منطقه دو اسکان در این مرکز از 28 اسفندماه در پارک پردیس واقع در میدان شهید فهمیده، بولوار توس آغاز مي شود.

ایستگاه بهارانه‌ای متفاوت در منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد گفت: ایستگاه بهارانه متفاوتی با سبک معماری ایرانی- اسلامی در بوستان حجاب منطقه دو برپا می‌شود.

جعفرزاده درباره جزئیات این ایستگاه بيان کرد: این ایستگاه که به مناسب ایام نوروز در بوستان حجاب برپا می‏شود با هدف ایجاد فضایی شاد و مفرح، آگاهی بخشی و حساس سازی مردم نسبت به بیماری‎ها و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه برپا می‎گردد.

وی با بیان اینکه این ایستگاه دارای 15 غرفه متفاوت است، اظهار کرد: غرفه‌های بهداشتی این ایستگاه شامل، تغذیه سالم، معاینات بهداشتی درمانی، سلامت معنوی، مشاوره خانواده، معاینات بهداشتی و درمانی و مشاوره و نمایشگاه پشگیری از اعتیاد است.

وی با اشاره به تورهای گردشگری تصریح کرد: این تورها با هدف آشنایی زائران با نقاط دیدنی، تاریخی وگردشگری مشهد در نظر گرفته شده است.

جانمايي سفره هفت سين در بوستان حجاب و پرديس

جعفرزاده عنوان کرد: در حاشیه برپایی ایستگاه بهارانه، برنامه‌هایی چون برگزاری جشنواره غذای سالم، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه سلامت، آسیب اجتماعی و کارآفرینی نیز دایر می‌باشد.

به گفته وی، دو سفره هفت سین بزرگ در بوستان حجاب و پارک پردیس جانمایی شده که در کنار آن غرفه عکاسی نیز فعالیت می‌کند.

جعفرزاده، در خصوص فعالیت‌های استقبال از بهار منطقه گفت: تمام نیروهای سطح منطقه با تمام توان در حال فعالیت هستند که به بهترین نحو به استقبال از بهار 92 برویم.

وی افزود: در این رابطه، در هر قسمت از منطقه و نواحی ششگانه برنامه هایی ریخته و در حال اجرا می‎باشد.

کاشت 3500 اصله درخت و درختچه

شهردار منطقه دو از کاشت سه هزار و 500 اصله انواع درخت تاکنون در سطح منطقه خبر داد و اظهار کرد: به جهت افزایش تعداد درخت‌های منطقه و کمک به کاهش آلودگی هوا، در سطح منطقه اقدام به کاشت این تعداد درخت کرده ایم.

وی با بیان اینکه دو نوع درختچه ابریشم مصری و لاوسون در سطح منطقه کاشته شده است، ادامه داد: 397 اصله درختچه نیز در محورهای بلوار شفا، موسوی قوچانی، ابوطالب، قائم، حاشیه صدمتری، عبادی، حاشیه توس، حاشیه جانباز و فرامرز عباسی کاشته می‎شود.

جعفرزاده تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای کاشت این درختان، معادل 120 میلیون ریال است.

شهردار منطقه دو مشهد در خصوص انوع درخت های کاشته شده، بیان کرد: زبان گنجشک، چنار، توت، زیتون تلخ، اقاقی پیوندی، صنوبر، سدروس، سرو بادبزنی، افرا، کاج تهران و پالونیا انواع درخت های کاشته شده در سطح منطقه هستند.

برگزاری تورهای بازدید از اماکن گردشگری

جعفرزاده به برگزاری تورهای گردشگری نیم‌روزه از نقاط دیدنی و تاریخی مشهد اشاره و بيان کرد: علاوه بر تورهای نیم‎روزه از مناطق تاریخی، گردشگری و دیدنی، تورهای بازدید از المان‌های نوروزی برای اولین بار ویژه شهروندان و زائران جزو برنامه‎های منطقه می‌‎باشد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهارانه ادامه داد: این نمایشگاه در ایام نوروز با هدف ایجاد شور و نشاط بهاری در بین شهروندان در بوستان حجاب برپا می‎شود.

جعفرزاده همچنین افزود: این نمایشگاه شامل غرفه‎‏های سلامت معنوی، کودک و خلاقیت، معاینات بهداشتی و درمانی، محصولات فرهنگی، ارائه دستاوردهای مشاغل خانگی و مشاوره می‎باشد، به‌علاوه نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد نیز برگزار خواهد شد.

شهردار منطقه دو مشهد با بیان اینکه "جنگ بهارانه" عنوان بعدی برنامه‎های این منطقه است، اظهار کرد: در این برنامه مسابقات و همایش‎های ورزشی تفریحی در بوستان‏های حجاب، پردیس، رسالت و کودک برگزار می‌شود.

نصب تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه

وی همچنین از نصب تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه خبرداد و بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و لزوم ایمنی سازی سرعتکاه ها، گذرگاه های سطح منطقه و افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه شروع به نصب تجهیزات ترافیکی کرده ایم.

جعفرزاده ادامه داد: طبق پیش بینی انجام شده، در این پروژه هشت هزارعدد رفلکتور تهیه و جای گذاری می‌شود.

شهردار منطقه دو مشهد در خصوص اعتبار هزینه شده برای این عملیات تصریح کرد: برای خرید و نصب این رفلکتورها، هزینه ای معادل 550 میلیون ریال تامین شده است.

وی با بیان اینکه تمام چاله‌های موجود سطح منطقه شناسایی و رفع می‎‏شود؛ تصریح کرد: طبق برنامه‏هایی که به مناسبت استقبال از بهار در منطقه طراحی شده است، تمام چاله های سطح آسفالت منطقه از ابتدای بهمن ماه مورد شناسایی قرار گرفته است.

جعفرزاده اضافه کرد: این بازدیدها ادامه دارد و تمامی معابر منطقه مرتبا در حال بررسی هستند.

شهردار منطقه دو مشهد تصریح کرد: موارد شناسایی شده سطح منطقه تا 25 اسفندماه جاری لکه گیری و رفع می‎شود.

جمع آوری متکدیان و چادر خواب ها

وی از جمع‌آوری 41 نفر متکدی در سطح منطقه خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز، تعداد 41 نفر از متکدیان سطح منطقه، طی یک ماهه گذشته جمع‌آوری شدند.

جعفرزاده همچنین به بحث چادرخوابی اشاره کرد و ادامه داد: به منظور جلوگیری از اتراق مسافران در پارک‎‏ها، میادین و معابر منطقه در یک ماهه گذشته، بیش از 10مورد چادر خواب‌ از سطح منطقه جمع‎آوری شده است.

وی به کاشت 500 هزار گل در سطح منطقه خبر داد و ادامه داد: از میان تعداد گل‌هایی که قرار است در سطح منطقه کاشته شود، 120 هزار گلدان گل فصلی، 40 هزار گلدان شب بو، 15 هزار گلدان پامچال، 12 هزار گلدان لاله و تعداد 313 هزار گل فصلی نشائی بنفشه در سطح منطقه کاشته می‎‏شود.

جعفرزاده تصریح کرد: بهسازی و بازسازی گذرگاه‌های عابر پیاده با هدف برقراری دسترسی عابرین پیاده جهت عبور از مقاطع طرفین آیلند میانی در سطح منطقه انجام شده است.

جعفرزاده با بیان اینکه رفع معارض با هدف ساماندهی و تسهیل در رفت و آمدانجام شده است، تصریح کرد: رفع معارض در بلوارهای شفا، فرامرز عباسی، عبدالمطلب و هدایت اجرایی شده است.

جعفرزاده در خصوص اهداف این پروژه بیان کرد: در جهت افزایش ایمنی، افزایش دید رانندگان وسایل نقلیه در محل رینگ میادین سطح منطقه موفق به نصب رفلکتورهای سرامیکی شده‌ایم.

نصب 29 المان در سطح منطقه

وی به نصب 29 المان در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: سعی میشود این المان ها در به طور مساوی در سطح منطقه نصب گردد.

جعفر زاده همچنین از رنگ‌آمیزی و اجرای نقاشی دیواری بر روی دیوارهای سطح منطقه به متراژ بیش از پنج هزار مترمربع برای استقبال از بهار 92 خبر داد.

شهردار منطقه دو مشهد گفت: در یک ماهه گذشته، بیش از 1500 تابلو که به محیط شهری منطقه جلوه بدی می‎داد، پاکسازی شد.

وی اظهار کرد: به مناسبت استقبال از بهار و زیبا سازی محیط شهری، تمامی جداول آیلندها، نرده‌ها و گاردریل‎های سطح منطقه رنگ آمیزی می‌شود.