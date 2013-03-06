آزمون تخصصی شبکه تبلیغی خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دوره آموزش تخصصی غیر حضوری برای شبکه تبلیغی محرم و صفر استان خوزستان با عنوان « عاشورا پژوهی از کتاب آذرخشی دیگر از آسمان کربلا » تألیف آیت الله مصباح یزدی پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد.



دوره هاي آموزش غير حضوري ويژه شبكه تبليغي كشور به منظور حراست از كيان فرهنگ مقدس عاشورا برگزار شده است.



محتوای آموزشی این دوره تخصصی، از کتاب آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، اثر آیت ‌الله مصباح یزدی است که به صورت غیر حضوری ویژه ماه‌های محرم و صفر، در محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.



این طرح با توجه به نیازهای آموزشی گروه‌های تبلیغی شهرستان، استمرار و به‌روز کردن اطلاعات و معلومات مخاطبان، ترویج و توسعه آموزش ‌های مجازی طلاب و روحانیان و مبارزه هوشمندانه با خرافات و شبهات دینی اجرایی شده است.



در این طرح که به صورت کشوری اجرا شده است، پس از برگزاری آزمون و ارزشیابی، گواهی پایان دوره به مدت 16 ساعت به شرکت‌ کنندگان اعطا خواهد شد.

