دستگیری سه سارق منزل در بروجرد/ کشف 18 فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پورغلامحسین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: درپی وقوع چند فقره سرقت منزل در بروجرد، بلافاصله موضوع شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی بروجرد طی تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدند که فردی سابقه دار با همدستی فرد دیگری اقدام به سرقت منازل در سطح شهرستان می کنند، افزود: بلافاصله ماموران نیروی انتظامی وارد عمل شدند و با شگردهای خاص پلیس توانستند دو متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل سارقان مقداری اثاثیه منزل و طلاجات کشف و ضبط شد، گفت: همچنین مادر یکی از سارقان که در امر فروش طلاجات مشارکت داشت نیز دستگیر شد.

سرهنگ پور غلامحسین با بیان اینکه سارقان در بازجویی های صورت گرفته به 18 فقره سرقت منزل اعتراف کردند، اظهار داشت: سارقان دستگیر شده تحویل مقام قضایی شدند.