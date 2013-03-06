مدیر مسئول مغرب بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی ناصری سردبیر روزنامه مغرب عصر امروز چهارشنبه 16 اسفند بازداشت شد.

بنا بر اعلام یکی از همکاران امامی در دفتر این روزنامه، امامی ناصری ساعتی قبل در محل کار خود بازداشت شده است و نهاد بازداشت کننده وی خودش را معرفی نکرده است.

امامی ناصری پیش از این نیز در مهرماه سال جاری بازداشت شده بود و اتهام وی نیز موضوعات غیرمطبوعاتی اعلام شد.

امامی ناصری 9 بهمن ماه سال جاری و پس از نزدیک به 120 روز بازداشت، آزاد شد و در نخستین اظهار نظر خود اعلام کرد که روزنامه تحت نظر خود را با تیمی جدید به ارگان مطبوعاتی یک کاندیدای ریاست جهوری تبدیل می‌کند.