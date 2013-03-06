نمایشگاه فروش بهاره در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی و سید محود سیدی رئیس مجمع امور صنفی مشترک استان نمایشگاه فروش بهاره در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.



در نمایشگاه فروش بهاره قزوین تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای مورد نیاز مردم از استانهای قزوین، خراسان رضوی، کرمانشاه، همدان و زنجانشرکت کرده اند.

برپایی 80 غرفه مواد غذایی و شوینده، 89 غرفه پوشاک، 9 غرفه مرغ و ماهی، چهار غرفه توزیع گوشت و مواد پروتئینی، 44 غرفه کیف و کفش، هفت غرفه چینی و بلورجات و غرفه هایی در سایر مواد مورد نیاز عموم مردم در نمایبشگاه امسال برپا شده است.





سید محمود سیدی رئیس مجمع امور صنفی مشترک قزوین در حاشیه افتتاح نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نمایشگاه با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی مشترک و شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در فضایی به مساحت شش هزار مترمربع برپا شده است.



سیدی افزود: در نمایشگاه بهاره محصولاتی مانند پرتقال، سیب، روغن نباتی، برنج، گوشت و مرغ به قیمت یارانه ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر کالاها شامل پوشاک، کیف و کفش، آجیل، انواع مواد غذایی و پروتئینی، گوشت سرد و گرم و مواد شوینده با پنج تا 30 درصد تخفیف به شهروندان عرضه می شود.



وی تصریح کرد: تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها، تامین نیازهای اسای مردم، عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان در فضایی رقابتی برای افزایش تنوع انتخاب در خرید مردم و دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه فروش بهاره در قزوین است.



حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کالاهایی که در نمایشگاه عرضه می شود از نظر قیمت و کیفیت مورد تائید سازمان صنعت است و بازرسان بر فروش کالاها نظارت جدی دارند.



جمشیدی ها بیان کرد: عرضه گوشت تازه با قیمت هر کیلو 22 هزار و 500 تومان، گوشت منجمد هر کیلو 17 هزار تومان، مرغ تازه شش هزار و 50 تومان، مرغ منجمد هر کیلو چهار هزار و 800 تومان، برنج هندی کیلویی سه هزار و 900 تومان و آرژانتینی هر کیلو دو هزار و 200 تومان برای رفاه حال شهروندان در نمایشگاه بهاره به میزان کافی به مردم عرضه خواهد شد.



این مسئول بیان کرد: 10 اکیپ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در مدت 10 روز برپایی نمایشگاه با استقرار در محل و کنترل مستمر از حقوق مصرف کنندگان حمایت خواهند کرد تا کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.



وی تصریح کرد: همچنین با استقر ار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات تلاش می شود بسرعت به شکایات مردم در محل رسیدگی و حکم صادر شود.



نمایشگاه فروش بهاره قزوین تا 25 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 22 به محل نمایشگاه واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما مراجعه کرده و کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.