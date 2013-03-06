روح مسجد محوری بر شاکله فعالیت های فرهنگی ما حاکم است

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی ابراهیمی،عصر چهارشنبه در بیستمین سالروز تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و "سومین همایش استانی کانونهای مساجد استان" که به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در سالن همایش های استاد سیروس صابر برگزار شد با اشاره به سبقه فعالیت کانون های مساجد کشور اظهار داشت: درآغاز راه تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کسی فکر نمی کرد به این جایی که هستیم برسیم.

وی با ارائه آماری از تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از بدو شکل گیری تا به اکنون ادامه داد: از سال 84 و با آغاز کار دولت نهم و دهم تعداد کانونهای مساجد 40 باب بیشتر نبود اما امروز تعداد 320 کانون فعال فرهنگی هنری مسجد در مساجد استان البرز فعالیت دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به نقش کانون های مساجد به عنوان یکی از اهرم های قوی سرکوب ترفندهای نرم دشمن خاطرنشان کرد: جایگاه و اهمیت کانون های مساجد تا جایی است که دشمن از آن به عنوان یکی از سه مولفه ای یاد می کند که همواره نقش قابل توجهی در ناکام گذاشتن حربه هایش داشته است.

وی تعداد کتابخانه های مساجد استان را نیز برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد82 باب کتابخانه عمومی در مساجد فعال است و 285 باب کتابخانه باز نیز در سطح این استان وجود دارد.

مجتبی ابراهیمی اجرای طرح تلاوت نور در310 مسجد، برگزاری طرح تفسیر همراه و وجود 60 حلقه فرهنگی و معنوی چهره به چهره جایی که تا پیش از این محل جولان فرقه های نوظهور و کاذب بود را از جمله فعالیت های قابل توجه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برشمرد.

روح مسجد محوری بر شاکله هنر حاکم است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم صحبت های خود به فصل اسفند و رونق تئاترها و فیلم که در جای جای استان البرز در حال برگزاری است اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد رونق فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری اعم از تئاتر، فیلم و...هستیم و همواره نیز در کلیه امور فرهنگی روح مسجد محوری برشاکله هنر ما حاکم بوده است.

میهمان ویژه این مراسم " حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی رییس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" بود ؛ضمن اینکه مسئولان بیشماری از معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار کرج، شهردار، مدیرکل اجتماعی استانداری،معاون فنی عمرانی استانداری، رییس حوزه هنری، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، معاون فرهنگی شهرداری، مدیرکل آموزش و پرورش،مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، رییس کانون های فرهنگی هنری مساجد و جمعی دیگر از مسئولان نیز حضور داشتند.