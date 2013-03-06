به گزارش خبرگزاری مهر، غفور راستین در اولین همایش مسئولان پایگاه‌ها و اتاق‌های فرمان فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش توجیه طرح امداد نوروزی و بررسی مسائل و مشکلات احتمالی در این حوزه بوده است به نقش تأثیر گذار مسئولان پایگاه‌ها در افزایش رضایتمندی پرسنل و در نهایت رضایتمندی خدمت گیرندگان اورژانس اشاره کرد.



وی با تاکید بر حفظ شان و منزلت بیماران و خدمت گیرندگان اورژانس یادآور شد :تجلیل از مسئولان برتر پایگاه‌ها و اتاق‌های فرمان فوریت‌های پزشکی استان ، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم و هماهنگی امداد نوروزی از اهداف برگزاری این همایش بوده است.



علی رحیمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز در این همایش به تشریح تغییرات جدید در ساختار ستادی معاونت درمان و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی پرداخت و ضمن گرامیداشت شان و منزلت پرسنل فوریت‌های پزشکی از زحمات آن‌ها تقدیر کرد.



وی شغل فوریت‌های پزشکی و اقدامات پرسنل این حوزه را بسیار مهم و تأثیر گذار دانست و خواستار همکاری و تعامل هر چه بیشتر مسئولین اتاق فرمان اورژانس با مراکز درمانی شد.



به گزارش مهر، نخستین همایش سالانه پرسنل فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، با حضور جمعی از پرسنل فوریت‌های پزشکی سراسر استان برگزار و در پایان همایش با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از 20 نفر مسئول پایگاه و مسئول اتاق فرمان برتر اورژانس پیش بیمارستانی استان تجلیل به عمل آمد.