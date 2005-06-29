با سر چشمه هاي پليد بد اخلاقي در انتخابات نهم برخورد مي كنم// فقدان بهشتي براي انقلاب فاجعه اي جبران ناپذير است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رئيس جمهور كه عصر امروز در آيين گراميداشت هفتم تير سالروز شهادت آيت الله بهشتي و هفتاد و دو تن از ياران انقلاب در مسجد قبا در تهران سخن مي گفت، شهيد بهشتي را نمونه اخلاق توصيف كرد و گفت: دفاع از بهشتي دفاع از شخص نيست دفاع از اخلاق است كه گمشده جامعه امروز بشري و بويژه جامعه اسلامي ما كه مدعي حكومت اسلامي است.

وي با تاكيد بر اينكه هدف پيامبر ايجاد اخلاق در جامعه بود افزود: اگر اخلاق از بين برود امنيت از بين مي رود و هرچه بدست آوريم هيچ بدست نياورده ايم.

خاتمي افزود: دفاع از بهشتي كه در طول عمر خود هيچگاه لب به غيبت و بداخلاقي نگشود دفاع از شخص نيست دفاع از اخلاق است زيرا هنجار شكني، تخريب و تهمت نسبت به سرمايه هاي انقلاب گناهي نابخشودني است.

رئيس جمهور با گلايه از انتقاد و تخريب هايي كه در ايام انتخابات عليه برخي كانديداها از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني انجام شد اظهار داشت: بايد براي اين بداخلاقي ها فكر بكنيم. تخريب بزرگاني چون هاشمي رفسنجاني، كروبي ، احمدي نژاد و لاريجاني و ديگر شخصيت هاي نظام خطرناك است بخصوص اگر اين بداخلاقي ها در آستانه داوري مردم باشد.

وي اضافه كرد: ديروز بهشتي را تخريب كردند و به بهشتي تهمت و افترا زدند و امروز هاشمي رفسنجاني را و خدا مي داند چه كسي فردا در معرض اين بداخلاقي ها و تخريب ها قرار مي گيرد. ريشه اين بد اخلاقي ها كجاست ؟ در ذهن افيون زده بيماري كه مثل آفتي به جان جامعه ما و انقلاب ما افتاده است .

رئيس جمهور گفت: انتخابات پايان يافت رئيس جمهور نيز تعيين شد و همه بايد به او كمك كنيم ، اما اين فضاي ناسالم و بي انصافي و تخريب را چه كنيم؟ خاتمي با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در گلايه مندي از بد اخلاقي هاي ايام انتخابات افزود: بداخلاقي ناپسند است ولي اگر سازماندهي شده باشد بدتر و با پشتوانه امكانات مالي و سازماني و اطلاعاتي دستگاهي باشد كه موظف به دفاع از ارزشها و اخلاق در جامعه است ، فاجعه اي بزرگ و اگر اين ها همه به نام اسلام باشد فاجعه روي فاجعه .

خاتمي تصريح كرد: اگر اين تخريب ها و بداخلاقي ها با پشتوانه باندهاي مخفي و نيمه مخفي باشد كه خود را در درون جامعه قرار داده اند، بايد نسبت به اصل موجوديت انقلاب و جامعه نگران باشيم ، اين بداخلاقي ها آثار پليدي دارد.

وي با يادآوري قتل هاي زنجيره اي ، كشف آن را از بزرگترين افتخارات دولت خود عنوان كرد و گفت: خدا را سپاسگزارم كه با اين غده سرطاني (در وزارت اطلاعات ) برخورد كردم ، هرچند ريشه آن خشكانده نشد .



وي در ادامه افزود : امروز وزارت اطلاعات ايران بيدارترين، روشن بين ترين و هشيار ترين نظام امنيتي دنيا در برابر تهديدات است.

رئيس جمهورتاكيد كرد : ما امروز نگران نيستيم كه در درون دستگاه اطلاعاتي و امنيتي كشور كه بايد پناهگاه مردم باشد توطئه اي صورت بگيرد. امروز وزارت اطلاعات پشتوانه مورد اعتماد ، امنيت و عدالت جامعه ايران است.

وي تصريح كرد: به اعتبار عهدي كه با اين ملت و پيش از آن با خداي خود بسته ام و با ياري خدا بر اساس اسناد و مدارك متقن سرچشمه هاي پليد بداخلاقي و تخريب هايي را كه در انتخابات اخير ظاهر شد وشناسايي شده است، تنظيم خواهم كرد و به رهبر معظم انقلاب، قوه قضائيه و رئيس جمهور منتخب ارائه خواهم داد و به عنوان آخرين اداي وظيفه به عهدي كه با مردم و خداي خود دارم با سرچشمه هاي تخريب شخصيتهاي انقلاب برخورد مي كنم و اميدوارم برخورد شود.



وي درعين حال گفت : كار ما تنظيم و تحويل اين گزارش به دستگاه قضائي است زيرا زمان زيادي از مسئوليت من باقي نمانده است.

خاتمي در ادامه با يادآوري خاطراتي از آشنايي خود با شهيد بهشتي گفت: دفاع از بهشتي دفاع از يك شخص نيست دفاع از يك انديشه و جريان فكري است كه در مقابل انديشه هاي واپس گرا و ضربه زننده به اسلام و مردم ايستاد ، تفكري كه آزادي، آبادي، استقلال، پيشرفت، عدالت و سرافرازي را براي ايرانيان مي خواهد.

شهيد بهشتي از جمله افرادي بود كه شيفته خدمت بود نه تشنه قدرت و عليرغم تهمتهاي فراواني كه به اين بزرگوار زده شد ، براي حفظ اسلام و انقلاب دم بر نياورد و وجود خود را مايه ثبات و آرامش و پيشرفت كشور در روزهاي خوف و خطر قرار داد.

خاتمي گفت: شهيد بهشتي شخصيتي بزرگوار و آشنا به زبان و انديشه غرب بود كه در شكل گيري جمهوري اسلامي نقشي ممتاز داشت.



وي با تاكيد بر اينكه جاي بهشتي تا ابد خالي خواهد بود اظهار داشت : نگوييم دشمن در چه فكري است ايران پر از بهشتي است ، ايران پر از بهشتي نيست بهشتي محصول تلاش فكري، اخلاقي و علمي يك ملت است كه براي پرورش آن هزينه هاي زيادي شد. اگر بهشتي بود بسياري از تنگ نظري ها و واپس گرايي ها نبود يا تاثيري نداشت امروز اگر بهشتي بود شاهد بسياري از اين فرصت سوزي ها نبوديم پس ايران پر از بهشتي نيست. فقدان بهشتي براي انقلاب فاجعه اي جبران ناپذير است.

شهيد بهشتي سيد الشهداي كربلايي بود كه در آن شهيدان گرانقدري چون قندهاري، عباسپور، فياض بخش، كلانتري، محمد منتظري، حقاني، موسوي و دهها انسان خدوم و متعهد ياران او بودند و مطمئن باشيد اگر شخصيت ممتاز و بي نظير امام نبود كه بار سنگين همه اين مصيبت ها را به دوش مي كشيد هيچ اثري از انقلاب باقي نمانده بود. ايران پر از بهشتي نبود اما امام با تدبير و هوشمندي موجب شد اين ملت و اين انقلاب زنده و پايدار بماند و دشمن شكست بخورد.

رئيس جمهور گفت: ملت ما بارها و بارها مورد حملات تروريستي قرار گرفت و بسياري از رهبران و مسئولان دلسوز خود را در حوادث تروريستي از دست داد آنگاه ما را به دفاع از تروريست متهم مي كنند. آيا ما متهميم يا آنها كه به پليد ترين تروريست هاي عالم پناه مي دهد و يا حاضر به برخورد با آنها نيستند. امروز جهانيان مي دانند ايران خود قرباني تروريست است.