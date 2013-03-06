دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی عصر چهارشنبه در گردهمایی هنرمندان، نویسندگان و شاعران شهرستان بستک به شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر جهان اشاره کرد و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مستکبران و استعمارگران جهان خود را در مقابل قدرتی جدید دیدند که در صورت ادامه حیات، همه منافع مشروع آن ها را به چالش خواهد کشید به همین دلیل از تمام امکانات خود برای متوقف کردن و از بین بردن انقلاب ایران به کار بردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان افزود: هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم های مستمر و مداوم که تاکنون نیز ادامه دارد، تهاجم، ناتو و شبیخون فرهنگی، ایجاد اختلاف بین اقوام و مذاهب از جمله شیعه و سنی از جمله مهم ترین اقدام های دشمنان و استعمارگران بر علیه ایران بود که با ایستادگی جوانان این مرز و بوم و نثار صدها هزار شهید همه این نقشه ها با شکست مواجهه شد.

وی اذعان داشت: هم اکنون در اوج جنگ نرم و فرهنگی هستیم و در خط مقدم این کارزار هنرمندان هستند و مطمئناً خسارت ها و کشته های جنگ فرهنگی به مراتب بیش از جنگ های نظامی است و باید به گونه ای برنامه ریزی، مدیریت و نظارت کنیم که این همه شهید، جانباز و اسیر نفس در جنگ فرهنگی و نرم ندهیم.

حسین مرشدی خاطرنشان کرد: مهم ترین عامل پیروزی در جنگ فرهنگی با توجه به سرعت تغییرات در جهان؛ شناخت از نیازهای روز جامعه و به خصوص نسل جوان و نوجوان، تفکر خلاقانه و مبتنی بر نوآوری و گسترش و تعمیق باورهای قرآنی، دینی و اعتقادی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان هنرمندان بستک را در برخورداری از استعدادهای ناب، بکر و تلاش در جهت معرفی زوایای مختلف فرهنگی شهر خود نمونه و الگو دانست و گفت: در سایه هم دلی و اتحاد مردم این خطه و افزایش حمایت مسئولان و متولیان و مهیا کردن امکانات و تجهیزات؛ شاهد تحولات بزرگ فرهنگی در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

وی تکریم پیشکسوتان و تجلیل و تقدیر از هنرمندان فعال رشته های مختلف را کاری شایسته و زیبا توصیف کرد و اذعان داشت: انجام چنین برنامه هایی علاوه بر ترغیب و تشویق جوانان باعث سوق دادن آن ها به هنر مورد نیاز جامعه، تبیین اهداف و آرمان های منطبق بر شرع و دین مبین اسلام، آسیب شناسی خطرات و تهدیدات فرهنگی منطقه، الگوسازی برای نسل های آینده و جلوگیری از ورود هنرمندان به شغل های کاذب، تبلور و باروری سنت ها و آیین ها، پرکردن اوقات فراغت و گسترش تحول و نوآوری فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

مرشدی بر اهمیت برنامه های آموزشی در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد و یادآور شد: دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس تا چندروز آینده رسماً افتتاح خواهد شد و مرکز بسیار خوبی برای پرورش جوانان مستعد در حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.

وی از حمایت ها و نگرش بسیار مثبت امام جمعه و فرماندار شهرستان بستک تقدیر و تشکر کرد و گفت: طی توافقی که صورت پذیرفت بنا گردید تا در آینده ای نزدیک یک مرکز آموزشی و نگارخانه در شهرستان بستک ایجاد شود.

در ادامه حجت الاسلام منصوری، امام جمعه شهرستان بستک از پی گیری و اجرای تمام امور هنرمندان بستک در شورای فرهنگ عمومی خبر داد و اذعان داشت: طی برگزاری چندین برنامه ملی و بین المللی در بستک به اثبات رسید تحولات فرهنگی و هنری شهرستان شروع شده است.

مدیرکل شهر و روستای استانداری هرمزگان در خصوص تعریف هنر گفت: هنر تکنیک و ابزار انتقال مفاهیم با رنگ و لعاب عواطف انسانی و نقش به سزایی در رشد و تعالی جوامع بشری دارد.

رئیسی دارد اضافه کرد: انتقال مفاهیم از طریق ابزار هنر بستگی به هنرمند دارد و اگر این این ابزار کارآمد در اختیار هنرمندان متعهد قرار گیرد تکامل و رشد انسانی رقم خواهد خورد و اگر در خدمت فساد قرار گیرد باعث اضمحلال ساختارهای اجتماعی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آبشخور هنرمندان ایران اصول و مبانی اسلامی است که غنی ترین و کامل ترین دین برای سعادت و نیک بختی بشر است.

در ادادمه این همایش نمایندگان هنرمندان و رؤسای انجمن های مختلف فرهنگی – هنری به بیان نظرات، دیدگاه ها و مطالبات خود پرداختند و در پایان از هنرمندان فعال و پیشکسوتان برجسته با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.