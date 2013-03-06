پیروزی بر استقلال اهواز مسیر صعود به لیگ برتر را هموار می کند/راهیان در مصاف با استقلال اهواز

فرشید استحقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقه راهیان کرمانشاه با استقلال اهواز که در روز دوشنبه برگزار خواهد شد حساس ترین بازی راهیان در فصل جاری است که پیروزی در این مسابقه می تواند راهیان کرمانشاه را در یک قدمی صعود به لیگ برتر قرار دهد.

وی افزود: حضور تماشاگران و حمایت های آنان می تواند باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه در بین بازیکنان تیم و کادر فنی باشد و امیدواریم با ایجاد همدلی بین مسئولین، هواداران، کادر فنی و بازیکنان بتوانیم باردیگر با صعود به لیگ برتر شادی را به کرمانشاهیان علاقه مند به فوتبال باز گردانیم.

استحقاری در خصوص بازی قبلی که راهیان کرمانشاه به مصاف برق شیراز رفته بو د گفت: با توجه به اینکه این مسابقه در زمین چمن مصنوعی برگزار شد و تیم راهیان تجربه کافی بر روی این نوع زمین ها را نداشته بازی سختی بود که خوشبختانه با پیروزی راهیان بر برق شیراز به پایان رسید و بار دیگر راهیان در جدول مدعیان صعود به لیگ برتر قرار گرفت.

مربی تیم راهیان کرمانشاه در پایان ، یکی از دلایل پیروزی بر برق شیراز را حضور آنالیزور در کنار تیم دانست و از میلاد ربیع زاده که این مسئولیت را بر عهده دارد به خاطر در اختیار قرار دادن نقاط ضعف و قوت برق شیراز پیش از بازی ، زمینه ی پیروزی بر این تیم را فراهم آورد تشکر و قدردانی کرد.

لازم به ذکر است، بازی راهیان مقابل استقلال اهواز، صدر نشین گروه یک لیگ برتر روز دوشنبه ساعت 14 در استادیوم آزادی کرمانشاه برگزار می شود.



