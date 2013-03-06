سياسي بازي در نظام سلامت نكنيد/ لزوم تقويت توليد تجهيزات پزشكي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نظافتي بعد از ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتي اظهار كرد: متخصصان در مشهد توانمندند اما ضعف امكانات وجود دارد كه با توليد داخلي و تعامل با صنعت اين ضعف رابايد برطرف كنيم.

وي تاكيد كرد: خوشبختانه در ايران درهمه رشته هاي جراحي وارد شده ايم و با استفاده از روشهاي كم تهاجمي ديگر بايد روشهاي وقت گير با عوارض بالا را كنار بگذاريم.

وي بيان كرد: عمل جراحي قلب كم تهاجمي توسط دستگاهي به نام اختاپوس كه از آمريكا وارد مي شد انجام مي گرفت و با توجه به ضرورت استفاده از اين دستگاه توليد آن را در مشهد آغاز كرديم.

وي افزود: اين دستگاه را طراحي و آناليزكرديم و يك سال پيش آماده بهره برداري شد و تا كنون دو هزار جراحي قلب باز توسط اين دستگاه انجام شده است.

وي بيان كرد: مجوز ساخت اين دستگاه گرفته شده و در مشهد توليد آن آغاز شده است و ايران بعد از آمريكا دومين كشوري كه انحصار ساخت اين دستگاه را در اختيار دارد.

نظافتي با اشاره به توليد دو هزار عدد از اين دستگاه يادآور شد: قيمت دستگاه ساخته شده يك چهارم نمونه خارجي آن است و كيفيت آن با دستگاه آمريكايي برابري مي كند.

وي تاكيد كرد: قيمت دستگاه اختاپوس ساخته شده توسط ايران 600 هزار تومان است و حتي قادر است عمل 6 رگ را انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه پيوند قلب يك عمل ثابت شده است افزود: در ايران امكان پيوند قلب از انسان به انسان به خاطر اينكه دهنده اعضا داريم امكان پذير است اما به علت كمبود امكانات يا نا آگاهي مردم عمل ها انجام نمي شود.

نظافتي با تاكيد بر ضرورت توجه به بيماريهاي قلب كودكان افزود: امكان انجام عمل قلب براي كودكان با كمترين جراحت فراهم است اما برخي با سهل انگاري اين عمل را به تعويق مي اندازند كه منجر به بروز مشكلات در بزرگسالي مي شود.

وي با بيان اينكه در كشور 200 مورد پيوند انجام شده است افزود: در دانشگاه شيراز پيوند كبد انجام مي شود به خاطر مديريت صحيح كاملا موفقيت آميز است اما متاسفانه در خراسان رضوي در پيوند قلب نتيجه رضايت بخش نداشته ايم.

وي با اشاره به اينكه در انجام جراحي هاي قلب كودكان به روش ويديوئي در رتبه اول قرار داريم بيان كرد: عمل قلب كودكان بدون باز كردن قفسه سينه و تقريبا به صورت سرپايي انجام مي شود.

نظافتي با بيان اينكه 2200 بچه را در ايران عمل كرده است و در دنيا بي نظير است تاكيد كرد: در جراحي قلب كودكان در دنيا حرف براي گفتن داريم و از كشورهاي همسايه براي درمان كم تهاجمي به مشهد مي آيند.

وي با انتقاد از مسئولان بهداشت استان گفت: در نظام سلامت سياسي بازي درست نيست و با سلامت مردم نبايد بازي كرد و اين خط قرمزي است كه نبايد به آن وارد شد.

نظافتي يادآور شد: ضعف كشور ما تهيه امكانات و تجهيزات پزشكي است و گرنه دانش كافي در متخصصان ايراني وجود دارد و البته تكنولوژ‍ي روشهاي جراحي تغيير كرده است و در اين زمينه بايد فعاليت صورت بگيرد.

وي با بيان اينكه متخصصان ايراني در دنيا تنها شنونده نيستند و ابتكار عمل دارند افزود: دستگاه اختاپوس را به نماينده ولي فقيه در مشهد تقديم مي كنم.

وي از دانشجويان پزشكي خواست كه به فكر نان ونام نباشند و به دنبال تحقيق و پژوهش بروند و به صرف درمان و نسخه نويسي مدرك نگيرند.