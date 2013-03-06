صدای عدالتخواهی در کشورهای اروپایی بلند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی ظهر چهارشنبه در کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی با اشاره به اهمیت وجود روحانیان و بزرگانی مانند علامه کلباسی تاکید کرد: آرامش امروز ما به دلیل نقش روحانیونی مانند امام خمینی (ره) است.

وی با اشاره به عملکرد و راهبردهای رهبری در اداره امور کشور افزود: از زمانی که رهبر معظم انقلاب به رهبری رسیدند، ارادت ما به ایشان روزبه‌روز افزایش یافته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اسلام محوری رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در مورد استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته‌ای فرموده‌اند که ما این عمل را حرام می‌دانیم و این در حالی است که اگر ایران می‌خواست بمب اتم بسازد هیچ کشوری نمی‌توانست مانع ساختن بمب در ایران شود.

وی در مورد بزرگداشت شخصیت علامه کلباسی با بیان اینکه به طور عمومی یک روحانی ذوالبیان هستم، بیان داشت: با این حال در بیان شخصیت این والامقام " بی بیانم".

آیت الله خزعلی با تاکید بر این بر این نکته که آرامش امروز کشور ما در سایه علمای دین امکان پذیر شده است، گفت: در حال حاضر صدای عدالت خواهی مردم در تمام دنیا از جمله کشورهای اروپایی بلند شده است.

وی ادامه داد: حاجی کلباسی اگر شخصیتی بی‌نظیر نباشد به طور حتم شخصیتی کم نظیر است اما با این حال زهد ایشان برای احتیاط نمزا خود را به چهار صورت می‌خواندند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ایشان به جایی رسیده بود که باز وصیت کردند حتی پس از مرگ وی، برایشان نماز بخوانند.