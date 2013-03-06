کاهش 45 درصدی تصادفات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش روسای پلیس راهور که با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور برگزار شد اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال 84 تا به امروز میزان وسایل نقلیه موتوری 2.5 برابر شده اما تصادفات 45 درصد و تلفات رانندگی 27.5 درصد کاهش یافته است .

به گفته وی، سالانه یک میلیارد و 700 میلیون وسیله نقلیه موتوری در دنیا تولید می شود و یک میلیون و 270 هزار نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی کشته می شوند.

مومنی ادامه داد: هم اکنون میانگین تلفات رانندگی در دنیا به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 7.5 نفر است که این آمار در اروپا 3 نفر، آسیا 11 نفر و ایران 8.1 نفر است ضمن اینکه در دهه 80 به دلیل رشد فزاینده درخواست خودرو و سفر شاهد افزایش تلفات در کشور بودیم ضمن اینکه در ابتدای این دهه بیش از 4 میلیون خودرو در کشور تردد می کردند که امروز این آمار به بیش از 16 میلیون خودرو رسیده است.

به گفته رئیس پلیس راهور در ابتدای دهه 80 ، 13 میلیون ایرانی دارای گواهینامه بودند که این آمار در ابتدای دهه 90 به 30 میلیون نفر رسید البته با تلاش تمامی دستگاهها ایران از نظر میزان تلفات رانندگی از رتبه های اول دنیا به رده های وسط صعود کرده است.

مومنی با اعلام اینکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی بعد از 40 سال به تصویب رسید تاکید کرد: در قانون جدید اگر شهروندان تکالیفی را دارند دارای حقوقی نیز هستند. قانون جدید جریمه محور نیست و نقش همه دستگاهها پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در اولین سال اجرای قانون جدید در سال گذشته یک میلیون و 668 هزار خودرو و 813 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده و یک میلیون و 900 هزار نفر نیز گواهینامه جدید دریافت کرده اند، افزود: با این حال توانستیم میزان کشته های رانندگی را بیش از 3 هزار نفر و مجروحان تصادفات را 15 هزار نفر کاهش دهیم ضمن اینکه وقوع تصادفات در سال گذشته 25 درصد کاهش یافت. با اجرای قانون جدید از وارد آمدن بیش از 12 هزار میلیارد تومان خسارت مالی جلوگیری شد. البته 49 درصد تلفات رانندگی در مسیر انتقال به بیمارستان یا مراکز درمانی است که باید این میزان به کمتر از 20 درصد برسد.

مومنی ادامه داد: در گذشته هر وقت میزان جریمه ها افزایش می یافت تلفات نیز کمتر می شد اما امروز با وجود اینکه اعمال قانون کاهش یافته است میزان تلفات نیز نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد. امروز بیش از 20 درصد وقوع تخلفات در کشور کاهش یافته است.

وی با اشاره به تلفات رانندگی تاکید کرد: در ابتدای دهه 80 ، 20 هزار نفر با وجود 4 میلیون خودرو در کشور کشته شدند که این آمار در سال 85 به 27 هزار نفر رسید. اگر این روند ادامه داشت بیش از 55 هزار نفر امسال باید در جاده های کشور جان خود را از دست می دادند اما در ابتدای دهه 90 میزان تلفات رانندگی به 20 هزار نفر رسید و پیش بینی می کنیم این آمار در سال جاری به کمتر از 19 هزار نفر کاهش یابد.

مومنی با بیان اینکه جامعه اندیشمندان ترافیک به پلیس کمک می کند افزود: تاکنون 15 تالیف و 52 طرح به ثمر رسیده است ضمن اینکه ما از پایان نامه های مرتبط با تصادفات و ترافیک حمایت می کنیم امروز در حوزه دانشگاه در حال جذب دانشجو هستیم و در رشته های کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه استفاده از مشارکت مردمی و گنجاندن واحدهای درسی در دستور کار پلیس راهور قرار دارد، افرزود: باید سوابق رانندگی افرادی که می خواهند مسئولیت هایی را در کشور برعهده بگیرند بررسی و در سوابق آنها لحاظ شود.