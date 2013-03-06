4000اصل نهال در جزیره هرمز کاشت شد

محمد آزموده شهردار هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 4000اصل نهال در پارک ها و بوستان های و روفوژه های شهر هرمز کاشت شد و همچنین از این تعداد بین شهر وندان هرمزی, مدارس توزیع شده است.

شهردار هرمز بیان داشت که با توجه به اهمیت محیط زیست سالم برای شهروندان هرمزی و زیبا سازی معابر با توجه به حضور گردشگران شهرداری بران شده که این تعداد اصل نهال که 500 اصل از منابع طبیعی در اختیار این شهرداری گذاشته و مابقی خریداری شده است.

آزموده تصریح کرد: وظیفه به ما حکم می کند که در جهت رونق فضا سبز در کل جزیره اقدام کنیم.

شهردار هرمز عنوان کرد: در حال حاضر هرمز با داشتن سه پارک که پذیرای شهروندان و گردشگران است از فضا سبز خوبی بهره می برند و شهرداری در جهت توسعه این فضا سالانه اقدام به کاشت نهالهای مثمر ( مانند کنار گاروم زنگی و ...) و غیر مثمر کنند.

این مقام مسئول از توزیع این نهالها بین کشاورزان خبر داد و افزود که تعداد 1000 اصل نهال مثمر بین این کشاورزان توزیع شده است.