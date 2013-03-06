برپایی نمايشگاه فروش بهاره از 19 اسفند ماه در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان با اشاره به برپایی نمايشگاه فروش بهاره در اصفهان اظهار داشت: نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با عنوان فروش بهاره از 19 تا 28 اسفند ماه در قالب 250 غرفه در محل برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان برپا می شود.

وی افزود: انواع مواد غذايي، بهداشتي، شوينده ها، پوشاك، كيف، كفش، لوازم آشپزخانه، منسوجات، پادري و روفرشي، پلاستيك و پلاسكو، خوار و بار، لبنيات، عسل، انواع كنسرو و مواد پروتئيني از جمله كالاهاي ضروري است كه در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد.

مدیر عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان ادامه داد: نمايشگاه فروش بهاره در ساعات بازديد 15 تا 23 در هشت هزار و 500 متر مربع و با حضور توليدكنندگان دست اول استان هاي اصفهان، فارس، تهران و آذربايجان شرقي برگزار مي شود.

وی تصریح کرد: هدف از برپايي اين نمايشگاه، ايجاد امكان خريد آسان و بي واسطه مردم به خصوص قشر آسيب پذير با قيمت هاي مناسب و به صورت يك جا در ايام پاياني سال و به مناسبت آغاز سال جديد است.