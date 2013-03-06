شطرنجبازان ایرانی در صدر جدول جام خزر ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور هشتم این مسابقات که عصر چهارشنبه در رشت برگزار شد، در جدول A که شطرنجبازان دارای ریتینگ بین المللی بالای 2100 قرار دارند همایون توفیقی، پوریا درینی، آرش روغنی و سیدحامد موسویان همگی از ایران با کسب 6/5 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند.

همچنین در جدول گروه B که شطرنجبازان دارای ریتینگ بین المللی زیر 2100 و شطرنجبازان فاقد ریتینگ حضور دارند، هاییک مارتیروسیان از ارمنستان با کسب هشت امتیاز در صدر قرار دارد، زائور بایراموف از جمهوری آذربایجان و مصطفی سخایی از ایران با کسب هفت امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.

در جدول گروه C که شطرنجبازان رده سنی زیر 14 سال حضور دارند، در پایان دور ششم، زائور عباسوف از جمهوری آذربایجان با کسب 5/5 امتیاز در صدر قرار دارد و رستم بنیاتوف هموطنش با کسب پنج امتیاز دوم است.

در جدول گروه D نیز که بانوان شطرنجباز حضور دارند، در پایان دور ششم، یگانه کریمی از ایران با کسب 5/5 امتیاز صدرنشین است، نرمین محمدوآ از جمهوری آذربایجان، مطهره اسدی و آناهیتا غلامی از ایران با کسب پنج امتیاز در تعقیب صدرنشیتن هستند.

یازدهمین دوره رقابت های شطرنج بین المللی جام خزر از عصر جمعه هفته گذشته با حضور 605 شطرنجباز از ایران و 9 کشور خارجی در رشت آغاز شده است.

شطرنجبازان حاضر در این دوره از رقابت ها، در چهار جدول و به مدت هشت روز در مجموعه ورزشی یادگار امام شهرستان رشت با هم به رقابت می پردازند.