کاهش 80 درصدی ورود کالای قاچاق/ 2 درصد سوخت کشور قاچاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم عصر چهارشنبه در هشتمین همایش روسای پلیس راهور که با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: در حالی که فشار سیاسی رسانه ای و اقتصادی دشمن در اوج بود تا در اثر این فشار، اراده ملت تضعیف و شرایط امنیتی مورد تزلزل قرار گیرد اما با همکاری نیروی انتظامی، دیگر نهادها، دستگاه قضایی در سال 91 درخشان ترین دستاوردها در حوزه امنیتی بدست آورد.

وی گفت: در این سال شاهد کاهش جرایم جنایی و امنیتی نسبت به سالهای گذشته هستیم که این موضوع تداوم داشته و امسال نیز قطع نشد.

به گفته احمدی مقدم، در برخی موارد حتی با تغییر پارادایم های اقتصادی مشکلی بوجود نیامد و در حوزه کارگری شاهد کاهش 38 درصدی ناآرامی های صنفی بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این فشار اقتصادی مشکلاتی را برای کشور بوجود آورد، تاکید کرد: البته این فشار برکات زیادی از جمله کاهش 80 درصدی ورود کالای قاچاق به کشور را منجر شد که این امر باعث رونق تولیدات داخلی شد.

وی تصریح کرد: البته در برخی مواد همچون سوخت و دام شاهد روند معکوس قاچاق بودیم که در مورد گازوئیل شاهد افزایش 2 درصدی مصرف و در قاچاق دام نیز شاهد قاچاق یک درصد از میزان مصرف کشور هستیم البته از ماه جاری کنترلها تشدید شده و جلوی قاچاق این کالاها گرفته شد.

فرمانده نیروی انتظامی از توفیق نیروی انتظامی در تمامی حوزه های خبر داد و افزود: البته در شهریور، مهر و آبان ماه شاهد افزایش 20 درصدی سرقت بودیم که با افزایش طرحهای پلیس شاهد نزول این روند هستیم ضمن اینکه کشف کالای قاچاق و سلاح نیز افزایش یافته است و تشدید فعالیتهای پلیس کاهش جرایم خشن را در پی داشت.

به گفته احمدی مقدم، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز امسال به موفقیتهای خوبی دست یافت و در حالی که سال گذشته شاهد کاهش 13 درصدی تلفات بودیم و بسیار تصور می کردند که امسال نیز روند کاهش تلفات کند می شود اما در 11 ماهه امسال تلفات رانندگی 6.5 درصد کاهش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: امیدواریم که بر اساس برنامه پنجم توسعه به کاهش سالانه 10 درصد تلفات رانندگی برسیم.

وی با اعلام اینکه رئیس جمهور از روز اول انتخابش از سیاستهای کنترل ترافیک و کاهش سوانح پشتیبانی کرد گفت: روز اول جلسه تامین منابع برگزار شد و اقدامات خوبی در حوزه امینی راه، مدیریت سوخت، ایمنی خودرو، امداد و نجات و اورژانس انجام شد. در دوره های قبل حمایت از برنامه های کاهش تلفات رانندگی صحیح نبود و شاهد افزایش 11 درصدی تلفات در هر سال بودیم.

احمدی مقدم در پایان با بیان اینکه رئیس جمهور 15 میلیارد تومان در حمایت از طرحهای نوروزی به پلیس راهور داده است گفت: کارکنان نیروی انتظامی خدوم ترین کارکنان نظام هستند که در سخت ترین شرایط نیز کار می کنند. کاهش یک کشته و مجروح هم که باعث کاهش درد و آلام خانواده ها می شود برای ما حائز اهمیت است.

در این مراسم نشان ملی خدمت از سوی رئیس جمهور به سردار مومنی رئیس پلیس راهور اهدا شد.