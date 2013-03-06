250 کیلومتر طی مسیر خاکی تا عشایر عشق آباد/ آب؛ بزرگترین معضل عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی که به همراه فرماندار طبس، مدیرکل تعاون و تنی دیگر از مسئولان استانی شهرستانی به عشق آباد سفر کرده بودند به همراه مسئولان محلی به بزرگترین منطقه عشایری استان يزد در منطقه عشایر چاه مسافر سفر کردند و از نزدیک با مشکلات زندگی آنها که حتی از ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره هستند، آشنا شد.

عبدالله زاده در این سفر ضمن سرکشی از 15محله عشایری در خصوص رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنها قول پیگیری داد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در حاشيه اين سفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معضل مهم در این مناطق آب است و اگر کمبود آب در این منطقه برطرف شود، شاید خود ساکنین بتوانند بعضی مسائل دیگر مانند بهداشت را به گونه ای بهبود ببخشند.

كرکس آب، چاه مسافر، حوض زیره، حوض کربلایی اسدالله، انجیره پایین، کال عبدالغنی، رباط زنگیچه، سربالا، پده بید، چاه بلو، سمبا و تپه طاق از روستاها و مناطقي بود كه مورد بازديد مسئولان استانی و محلی قرار گرفت.

در این بازدید 10 ساعته مسئولان مسیر 250 کیلومتری خاکی روستاهای ذکر شده را براي بررسی مشکلات عشایر شامل مشكلات آب بهداشتي و شرب، راه دسترسي، ايجاد سايت BTS تلفن همراه و يارانه علوفه دام پیمودند.