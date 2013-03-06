به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری جلوه های قرآنی در آیینه نشریات مکتوب و دیجیتال «آیات» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی کشور در تالار همایش های برج آزادی برگزار می شود.



در این مراسم با حضور وزیر ارشاد از رسانه های برتر، چهره های قرآنی (قرآن یاوران) و خبرنگاران برگزیده در بخشهای مختلف مقاله، شعر، عکس (خبری و گزارش تصویری)، خبر و گزارش، داستان کوتاه و داستانک با موضوعات قرآنی تجلیل خواهد شد.



در دومین جشنواره سراسری جلوه های قرآنی در آیینه نشریات مکتوب و دیجیتال «آیات» که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، بیش از 27 هزار اثر مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.



این مراسم اختتامیه روز شنبه 19 اسفندماه ساعت 19 برگزار می شود. زمان بازدید از نمایشگاه نیز ساعت 18 در همین روز است.