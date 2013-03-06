به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این جشنواره، سازمان‌دهندگان این فستیوال با بررسی 6 هزار فیلم، 89 اثر بلند را از 30 کشور مختلف برای جشنواره امسال برگزیدند که از این میان 53 اثر نخستین اکران خود را در این جشنواره تجربه می کنند.

در بخش رقابتی روایت جهانی این فیلم‌ها حضور دارند:

"چشم های آبی علی" به کارگردانی کلودیو جیووانزی از ایتالیا

"پیش از برف" به کارگردانی هاشم زمان از نروژ، آلمان و کردستان عراق

"پرنده آبی" به کارگردانی لنس ادمندز از آمریکا

"چرخه از کار افتاده شکسته" به کارگردانی فلیکس فن گرنینگن از بلژیک و هلند

"چهره های خندانتان را پنهان کنید" به کارگردانی دانیل پاتریک کاربن از آمریکا

"فقط یک آه" به کارگردانی جرمی بونل از فرانسه

"لیلی" به کارگردانی مت کرید از آمریکا

"موشک" به کارگردانی کیم موردانت از استرالیا

"6 حرکت" به کارگردانی جاناتان گورفینکل از رژیم صهیونیستی

"از درهای بسته دور شو" به کارگردانی سام فلایشنر از آمریکا

"پسر آفتاب" به کارگردانی لوری کولر از آمریکا

"فردا هنوز دوستم داری؟" به کارگردانی اروین چن

در بخش رقابتی مستند جهانی این آثار معرفی شده اند:

"آتسینکی: داستان گاوچران‌های قطبی" به کارگردانی جسیکا اورک از فنلاند

"نام مستعار رابی بلید: داستان عشق و انقلاب"

"مردان بزرگ" به کارگردانی راشل بوینتون

"نبوغ ماریان" به کارگردانی بنکر وایت و آنا فیچ از آمریکا

"تیم قاتل" به کارگردانی دن کراوس از آمریکا

"بگذار آتش بسوزد" به کارگردانی جیسون اوسدر از آمریکا

"مایکل اچ.متخصص: کارگردان" به کارگردانی ایو مونتمایر از اتریش و فرانسه

"اکسیژن" به کارگردانی شان دون از آمریکا

"بی قدرت" به کارگردانی فهد مصطفی

"شاه ماهی خام" به کارگردانی لئونارد رتل هلمریچ و هتی نیجکنز

"وسواس سرخ" به کارگردانی دیوید روچ و وارویک راس

"نوجوانی" به کارگردانی مت وولف از آمریکا

در بخش دیدگاه‌ها این فیلم ها نامزد شده اند:

"راهنمای یک پرنده برای هر چیزی" به کارگردانی راب مه‌یر

"فولاد خمیده" به کارگردانی دیو کارول

"خوشی بزرگ: ماجراهای جیمز براوتون" به کارگردانی استفن سیها، اریک اسلید و داون لگسدان از آمریکا

"داماد" به کارگردانی لیندا بلود وورت تامسون از آمریکا

"کوتی و بوکس باز" به کارگردانی زاخاری هاینسرلینگ از آمریکا

"رقص در یافا" به کارگدانی هیلا مدالیا از رژیم صهیونیستی و آمریکا

"پودر عمیق" به کارگردانی مو اوگرودنیک از آمریکا

"فارا منفجر می‌شود" به کارگردانی مرا منون از آمریکا

"فلکس بهترین است" به کارگردانی دیدرا شو و مایکل نیکولز از آمریکا

"آسمان خراش شناور" به کارگردانی توماس واسیلوسکی از لهستان

"درس‌های هارمونی" به کارگردانی امیر بیگ آذین از قزاقستان، آلمان و فرانسه

"جین" به کارگردانی رها اردم از ترکیه

"آب را ببوس" به کارگردانی اریک استیل

"لنی کوک" به کارگردانی بنی سفدی و جاشوا سفدی از آمریکا

"لحظه" به کارگردانی جین واین استوک از آمریکا

"شمالغربی" به کارگردانی مایکل نور از دانمارک

"اودایاکا" به کارگردانی نوبوترو اوچیدا از ژاپن

"سنگ صبور" به کارگردانی عتیق رحیمی از افغانستان، فرانسه و آلمان

"بدو و بپر" به کارگردانی استف گرین از ایرلند و آلمان

"تابور" به کارگردانی وحید وکیلی‌فر از ایران

"وجد" به کارگردانی حیفا المنصور از عربستان سعودی و آلمان

"آنچه ریچارد انجام داد" به کارگردانی لنی آبراهامسون از ایرلند

جشنواره فیلم ترایبکا از 17 تا 28 آوریل در نیویورک برگزار می‌شود.