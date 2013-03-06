دفتر مجمع نمایندگان مازندران در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دفتر مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه با پیام رئیس مجلس شورای اسلامی و حضور استاندار، مدیران مازندران، ائمه جمعه و نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی برای افتتاح دفتر مجمع نمایندگان مازندران که توسط سید هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس قرائت شد آورده است: افتتاح دفتر مجمع نمایندگان مازندران اقدامی مبارک و شایسته است و می تواند زمینع تعامل نمایندگان خدوم و پرتلاش خانه ملت با مردم حوزه انتخابیه و موکلین را فراهم کند.

لاریجانی افزود: نمایندگان علاوه بر ایفای وظایف خویش در بخش های از قانونگذاری و نظارت همواره همت و تلاش خود را معطوف پیگیری و رفع مشکلات و مطالبات مردم ایران و مازندران می سازند و به دلیل اینکه اعتبار خویش را مرهون رای و اعتماد مردم می دانند، خدمتگزاری به ملت را برای خود افتخاری بزرگ می دانند.

وی در این پیام یادآور شد: ضمن تقدیر از این حسن تلاش خداپسندانه که موجب تسهیل و فراهم سازی امکان ارائه خدمت بهتر و عزتمندانه به مردم متدین و انقلابی شده و می شود را از خداوند متعال خواستارم.

به گزارش مهر، در این مراسم ایرج نیازآذری رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران و معاون سابق مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم به سمت مسئول دفتر مجمع نمایندگان مازندران منصوب شد.

دفتر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی در بلوار پاسداران، طبقه فوقانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران است.

مازندران هم اکنون دارای 11 نماینده در بهارستان نهم است.