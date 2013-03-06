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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

خصارنویی:

دو کمیته جدید در ستادهای تسهیلات سفرهای گالیکش ایجاد شد

دو کمیته جدید در ستادهای تسهیلات سفرهای گالیکش ایجاد شد

گالیکش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی گالیکش گفت: دو کمیته جدید در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حصارنویی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: امسال علاوه بر 10 کمیته قبلی، دو کمیته امر به معروف و نهی از منکر و کمیته گردشگری روستایی افزوده شده است.

وی اظهار داشت: به نیت 12 امام معصوم به 12 نفر مسافری که موقع سال تحویل وارد شهرستان شوند هدیه ای به رسم دادبود داده می شود.
 
رضا سرایلو مدیرآموزش و پرورش شهرستان گالیکش نیز گفت: 15 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان در نظر گرفته شده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین امسال یک آموزشگاه با هشت اتاق به نیروی انتظامی داده شده است و دو آموزشگاه از مجموع مدارس شهرستان از ظریق اینترنت قابلیت پذیرش و ثبت نام مسافر را دارد
 
گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2013342

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