دو کمیته جدید در ستادهای تسهیلات سفرهای گالیکش ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حصارنویی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: امسال علاوه بر 10 کمیته قبلی، دو کمیته امر به معروف و نهی از منکر و کمیته گردشگری روستایی افزوده شده است.

وی اظهار داشت: به نیت 12 امام معصوم به 12 نفر مسافری که موقع سال تحویل وارد شهرستان شوند هدیه ای به رسم دادبود داده می شود.

رضا سرایلو مدیرآموزش و پرورش شهرستان گالیکش نیز گفت: 15 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: همچنین امسال یک آموزشگاه با هشت اتاق به نیروی انتظامی داده شده است و دو آموزشگاه از مجموع مدارس شهرستان از ظریق اینترنت قابلیت پذیرش و ثبت نام مسافر را دارد

گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.