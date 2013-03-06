اولین همایش بین المللی مبارزه با دوپینگ در جزیره کیش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی مبارزه با دوپینگ وزنه برداری آسیا روز چهارشنبه با حضورعباسی وزیر ورزش جوانان، دکترسید حمید سجادی معاون ورزش قهرمانی وحرفه ای و رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، علی مرادی دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، حسین رضازاده ریئس فدراسیون وزنه برداری ایران اولین همایش بین المللی مبارزه با دوپینگ وزنه برداری اسیا در سالن همایش های بین المللی جزیره کیش افتتاح شد.



عباسی در این همایش طی سخنانی گفت: ما اعتقاد راسخ داریم باید ورزش پاک و عاری از دوپینگ بر جهان و آسیا حاکم باشد تا در کمال صداقت، برابری و صلح ودوستی رقابت های ورزش انجام و برگزار شود.

وی خطاب به مهمانان خارجی و شرکت کنندگان حاضر درهمایش با تاکید بر حفظ سلامت ورقابت های سالم وحاکم کردن دوستی بین تمامی قاره ها و ملل گفت: راه سعادت بشر راستی، درستی و جوانمردی همراه با عشق به خوبی هاست و در هر کجای جهان که پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در می آید می خواهیم پیام صلح و دوستی خود را به ملت ها تقدیم کنیم و به پرچم ارزشمند کشور شما و مردم و همه خصلت های نیک احترام می گذاریم و در هرسکویی از ورزش قهرمانی که قرار بگیریم با شما خواهیم بود و با خوشحالی شما ما هم خوشحال خواهیم شد.