تحقق 15 درصدی تعهدات اشتغال در گالیکش

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به رشد ایجاد اشتغال در سالجاری گفت: بهزیستی 10 تعهد ایجاد شغل داشت که 15 شغل ایجاد کرد و فنی و حرفه ای نیز 16 شغل ایجاد کرده است.

وی یادآورشد: همچنین چهار شغل در حمل و نقل، 439 شغل در کمیته امداد و 124 شغل در صنعت و معدن ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: 493 اشتغالزایی نیز در شهرداری ایجاد شده است.

حسین بیگی رئیس هلال احمر گالیکش نیز گفت: در سالجاری در بسیاری از مدارس شهرستان آموزشهای کمکهای اولیه ارائه شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این آموزش امدادو نجات در ورستاها ارائه شد و در حوادثی که در منطقه رخ داد توسط نیروها امداد رسانی شده است.

وی یادآورشد: دو پایگاه هلال احمر در ایام نوروز در ورودی گالیکش و تنگراه انجام وظیفه می کنند و یک پست شبانه روزی راهنمایی مسافران و یک پست نیز در پارک نیلکوه استقرار می یابد.

بیگی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت گفت: این طرح با همکاری دستگاههای ذیربط اجرا می شوند.