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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

هلاکو عنوان کرد:

تحقق 15 درصدی تعهدات اشتغال در گالیکش

تحقق 15 درصدی تعهدات اشتغال در گالیکش

گالیکش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه جتماعی گالیکش گفت: امسال 145 درصد از تعهدات اشتغال در شهرستان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به رشد ایجاد اشتغال در سالجاری گفت: بهزیستی 10 تعهد ایجاد شغل داشت که 15 شغل ایجاد کرد و فنی و حرفه ای نیز 16 شغل ایجاد کرده است.

وی یادآورشد: همچنین چهار شغل در حمل و نقل، 439 شغل در کمیته امداد و 124 شغل در صنعت و معدن ایجاد شده است.
 
وی اظهار داشت: 493 اشتغالزایی نیز در شهرداری ایجاد شده است.
 
حسین بیگی رئیس هلال احمر گالیکش نیز گفت: در سالجاری در بسیاری از مدارس شهرستان آموزشهای کمکهای اولیه ارائه شده است.
 
وی اظهارداشت: علاوه بر این آموزش امدادو نجات در ورستاها ارائه شد و در حوادثی که در منطقه رخ داد توسط نیروها امداد رسانی شده است.
 
وی یادآورشد: دو پایگاه هلال احمر در ایام نوروز در ورودی گالیکش و تنگراه انجام وظیفه می کنند و یک پست شبانه روزی راهنمایی مسافران و یک پست نیز در پارک نیلکوه استقرار می یابد.
 
بیگی با اشاره به اجرای طرح فرشتگان رحمت گفت: این طرح با همکاری دستگاههای ذیربط اجرا می شوند.
کد مطلب 2013347

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