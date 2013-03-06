كلاهبردار ميليوني در تالش دستگير شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمود قاسمي عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: كارآگاهان آگاهي با گزارش هاي مردمي مبني براينكه فردي به هويت سعيد 37 ساله با فريب و نيرنگ و معرفي خود به عنوان مامور يكي از ادارات دولتي از مردم كلاهبرداري مي کند، رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران با تحقيقات نامحسوس پليسي و جمع آوري دلائل و مدارک متوجه شدند كه اين متهم به بهانه تشکيل پرونده بيمه بازنشستگي و تهيه شناسنامه جعلي براي افرادي که داراي فرزند خوانده هستند از آنان كلاهبرداري مي كند.

سرپرست فرماندهي انتظامي شهرستان تالش گفت: اين متهم پس از دستگيري در تحقيقات تكميلي پليس به چهار فقره كلاهبرداري و دريافت سي تا چهل ميليون ريال با اين روش اعتراف و با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد.

وی در ادامه از کشف يك كيلو ماده مخدر از نوع ترياك در اين شهرستان خبر داد و افزود: با گزارش هاي مردمي مبني بر فعاليت افرادي در زمينه تهيه و توزيع مواد مخدر با خودروي پرايد، ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

فاسمی افزود: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با تحقيقات نامحسوس پليسي از صحت موضوع اطمينان حاصل و با متوقف كردن خودروي اين متهمان در بازرسي از خودروي اين سه متهم يك كيلو ماده مخدر از نوع ترياك كشف و ضبط كردند.

وی همچنین با بيان اينكه سه متهم اين پرونده پس از دستگيري با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند از مردم اين شهرستان خواست در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.