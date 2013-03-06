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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

ممشلی:

17 هزار هکتار از عرصه های گالیکش مشمول طرح جنگلداری هستند

17 هزار هکتار از عرصه های گالیکش مشمول طرح جنگلداری هستند

گالیکش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش گفت: دو حوزه آبخیزداری در شهرستان وجود دارد که 17 هزار و 500 هکتار مشمول طرح جنگلداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ممشلی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان گالیکش گفت: طرح بنچ مارک با اعتبار 20 میلیون تومان در شهرستان اجرایی شده است و دو مکان پد بالگرد نیز درعرصه ها ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در شش ماه گذشته 700متر مربع از عرصه ای خریداری و به دولت واگذار شد و 15 هکتار از اراضی ملی نیز طعمه حریق شدند.
 
رئیس اداره منابع طبیعی گالیکش بیان داشت: بعد از حریق در این اراضی جنگلکاری صورت گرفت و 96 فقره احکام صادره نیز برای خلع ید اجرا شد.
 
ممشلی گفت: همچنین آموزش و تروج منابع طبیعی برای 550 نفر اجرا شده است.
 
گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2013349

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