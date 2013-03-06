17 هزار هکتار از عرصه های گالیکش مشمول طرح جنگلداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ممشلی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان گالیکش گفت: طرح بنچ مارک با اعتبار 20 میلیون تومان در شهرستان اجرایی شده است و دو مکان پد بالگرد نیز درعرصه ها ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در شش ماه گذشته 700متر مربع از عرصه ای خریداری و به دولت واگذار شد و 15 هکتار از اراضی ملی نیز طعمه حریق شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی گالیکش بیان داشت: بعد از حریق در این اراضی جنگلکاری صورت گرفت و 96 فقره احکام صادره نیز برای خلع ید اجرا شد.

ممشلی گفت: همچنین آموزش و تروج منابع طبیعی برای 550 نفر اجرا شده است.

گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.