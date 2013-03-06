لایحه بودجه 26 میلیارد تومانی شهرداری دامغان تقدیم شورای شهر شد

مسلم نصرتی پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه لایحه بودجه 26 میلیارد تومانی شهرداری دامغان تقدیم شورای شهر شده است اظهار داشت: بودجه سال گذشته شهرداری دامغان 252 میلیارد و 568 میلیون و 250 هزار ریال بود.

وی با اشاره به اینکه بودجه امسال نسبت به بودجه سال قبل از رشد 10 درصدی برخوردار است، تصریح کرد: بودجه شهرداری دامغان در سال آینده 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری بوده که پس از تصویب و ابلاغ شورای اسلامی شهر به شهرداری هزینه خواهد شد.

شهردار دامغان خاطر نشان ساخت: همچنین متمم بودجه سال 91 شهرداری دامغان با رقمی معادل بودجه تقدیمی شهرداری در سال جدید به شورای اسلامی شهر ارائه شد.

نصرتی یادآور شد: تفریق بودجه سال 1391 شهرداری دامغان نیز که برگرفته از درآمد واقعی و هزینه های سال جاری بوده تا آخر فروردین ماه امسال تقدیم شورای اسلامی شهر دامغان می شود.

وی افزود: امیدواریم با تصویب بودجه پیشنهادی سال آینده بتوانیم در جهت رشد، توسعه و عمران شهری دامغان بهتر از سال های قبل گام برداریم.

شهردار دامغان در خاتمه گفت: با همراهی و همکاری مردم و با پرداخت به موقع عوارض شهرداری می تواند در اجرای طرح ها و پروژه ها به رشد، توسعه و عمران شهر دامغان کمک کرد.