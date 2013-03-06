نخستین جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر چهارشنبه در جلسه اعضا دبیرخانه این جشنواره یادآور شد: جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس از سری برنامه های سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس بوده و فراخوان آن منتشر شده است.

به گفته وی هنرمندان و فیلمسازان سراسر کشور می توانند آثار خود را با موضوعات خلیج فارس حداکثر تا بیستم فرودین ماه 92 به دبیرخانه جشنواره به نشانی اردبیل، خیابان شهید مطهری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ارسال کنند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان خلیج فارس دفاع مقدس و شهداء والا مقام، خلیج فارس میراث کهن و جاودان، خلیج فارس و نفت، خلیج فارس و صنعت شیلات، خلیج فارس و نفی سلطه بیگانگان، خلیج فارس و چشم اندزها، خلیج فارس و توریست پذیری، خلیج فارس و اشتغال و خلیج فارس و آئین ها و آداب و رسوم را از جمله موضوعات جشنواره عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در بخش مسابقه پویانمایی کوتاه و بلند برگزار می شود، ادامه داد: مهمترین هدف برگزاری این رویداد ملی گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری در راستای پاسداری از هویت ملی و بین المللی خلیج فارس به عنوان مظهر صلح و دوستی است.

شرفی ارتقا سطح تعاملات فرهنگی، هنری با کشورهای همسایه و جهان، شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر آثار فاخر هنری و سینمایی مرتبط و کمک به تولید و انتشار این آثار، تجلیل از پایداری و مرزبانی مردم ایران از خلیج فارس، بزرگداشت شهدای خلیج فارس و نمایاندن چهره استعمارگران و نفی سلطه بیگانه در منطقه خلیج فارس را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.