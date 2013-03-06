  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

شرفی خبر داد:

نخستین جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس در اردبیل برگزار می شود

نخستین جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس در اردبیل برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل از برگزاری نخستین جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس در این استان طی اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر چهارشنبه در جلسه اعضا دبیرخانه این جشنواره یادآور شد: جشنواره ملی پویانمایی خلیج فارس از سری برنامه های سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس بوده و فراخوان آن منتشر شده است.

به گفته وی هنرمندان و فیلمسازان سراسر کشور می توانند آثار خود را با موضوعات خلیج فارس حداکثر تا بیستم فرودین ماه 92 به دبیرخانه جشنواره به نشانی اردبیل، خیابان شهید مطهری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ارسال کنند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان خلیج فارس دفاع مقدس و شهداء والا مقام، خلیج فارس میراث کهن و جاودان، خلیج فارس و نفت، خلیج فارس و صنعت شیلات، خلیج فارس و نفی سلطه بیگانگان، خلیج فارس و چشم اندزها، خلیج فارس و توریست پذیری، خلیج فارس و اشتغال و خلیج فارس و آئین ها و آداب و رسوم را از جمله موضوعات جشنواره عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در بخش مسابقه پویانمایی کوتاه و بلند برگزار می شود، ادامه داد: مهمترین هدف برگزاری این رویداد ملی گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری در راستای پاسداری از هویت ملی و بین المللی خلیج فارس به عنوان مظهر صلح و دوستی است.

شرفی ارتقا سطح تعاملات فرهنگی، هنری با کشورهای همسایه و جهان، شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر آثار فاخر هنری و سینمایی مرتبط و کمک به تولید و انتشار این آثار، تجلیل از پایداری و مرزبانی مردم ایران از خلیج فارس، بزرگداشت شهدای خلیج فارس و نمایاندن چهره استعمارگران و نفی سلطه بیگانه در منطقه خلیج فارس را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

کد مطلب 2013354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها