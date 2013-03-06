تهیه 290 طرح توسعه کشاورزی در گالیکش

صمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار این طرحهای تهیه شده را 16 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 183 پرونده با اعتبار شش میلیارد و 700 میلیون تومان به بانکها ارسال شده است.

وی عنوان کرد:108 پرونده نیز جذب شده و اعتبار آن در اختیار متقاضیان قرا رگرفته است و سه میلیارد و 250 میلیون تومان در این زمینه تخصیص داده شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گالیکش گفت: 29 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در شهرستان داریم و در سالجاری هفت هزار هکتار سویا کشت شد که نمونه کشوری شدیم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 200 هکتار از اراضی به زیر کشت کلزا اختصاص داشت که امسال به سه هزار و 600 هکتار رسیده است.

وی بیان داشت: همچنین 18 هزار هکتار گندم و جو کشت شده است.

خسروی شمار واحدهای مرغداری فعال در شهرستان را 12 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد دو واحد جوجه کشی است و یک واحد جزو شش پروژه کشوری است ودر سال 45 میلیون قطعه تولید جوجه دارد.

خسروی گفت: در سالجاری 300 هکتار از اراضی تحت فشار شد و سه آبیاری بین مزارع با 125 میلوین تومان اعتبار اجرا شد است.

وی گفت: در 120 هکتار از اراضی باغبانی صورت گرفته است که 100 هکتار زیتون و 20 هکتار گردو است که کلنگ زنی آن نیز صورت گرفته است.