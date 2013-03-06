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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

عرب کلو بیان کرد:

بدهی 820 میلیون ریالی ادارات گالیکش به شرکت توزیع برق 

بدهی 820 میلیون ریالی ادارات گالیکش به شرکت توزیع برق 

گالیکش - خبرگزاری مهر: مدیر توزیع برق گالیکش میزان بدهی ادارات به این شرکت را بیش از 820 میلون ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی عرب کلو عصر چهارشنبه در جلسه شوری اداری شهرستان افزود: اگر این روند ادامه یابد مشکلاتی ایجاد خواهد شد و نیاز است تا مسئولان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هر سال در طرح نوروزی برق چادرهای موقت هلال احمر را تامین می کنیم گفت: هلال احمر به مسافران هشدار دهند تا در استفاده از وسایل برقی دچار حوادث نشود.
 
وی اظهار داشت: در سال گذشه حدود 200 درصد اعتبارات برق شهرستان جذب شده است و دراقدامات مردمی 100 نیرو را بسیج کردیم و مانور تعمیرات را اجرا کردیم.
 
عرب کلو یادآورشد: در این طرح 300 نفر ساعت همکاری کردند و خط برق منطقه تجهیز و تعمیر شد.
 
گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2013363

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