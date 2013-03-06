بدهی 820 میلیون ریالی ادارات گالیکش به شرکت توزیع برق 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی عرب کلو عصر چهارشنبه در جلسه شوری اداری شهرستان افزود: اگر این روند ادامه یابد مشکلاتی ایجاد خواهد شد و نیاز است تا مسئولان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هر سال در طرح نوروزی برق چادرهای موقت هلال احمر را تامین می کنیم گفت: هلال احمر به مسافران هشدار دهند تا در استفاده از وسایل برقی دچار حوادث نشود.

وی اظهار داشت: در سال گذشه حدود 200 درصد اعتبارات برق شهرستان جذب شده است و دراقدامات مردمی 100 نیرو را بسیج کردیم و مانور تعمیرات را اجرا کردیم.

عرب کلو یادآورشد: در این طرح 300 نفر ساعت همکاری کردند و خط برق منطقه تجهیز و تعمیر شد.

گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.