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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

سیزدهمین اجلاس خبرگان رهبری پایان یافت/ تاکید بیانیه پایانی برپایبندی مسئولان به قانون واخلاق

سیزدهمین اجلاس خبرگان رهبری پایان یافت/ تاکید بیانیه پایانی برپایبندی مسئولان به قانون واخلاق

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در پایان سیزدهمین اجلاس رسمى دوره چهارم این مجلس در بیانیه ای با بیان اینکه انتظار از مردم، مسئولین مربوطه و كاندیداهاى ریاست جمهورى، عمل به قانون، رعایت اخلاق و مصالح كشور و انقلاباست تاکید کردند در آستانه انتخابات طبق نظر مقام معظم رهبرى هرگونه اختلاف ‏افكنى و التهاب آفرینى، خلاف قانون و شرع است.

به گزارش خبرنگار مهر ،  سیزدهمین اجلاس رسمى دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری عصر امروز به کار خود پایان داد.

در پایان این اجلاس بیانیه اجلاس سیزدهم توسط آیت الله دری نجف آبادی قرائت شد .

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم و بعد حمده و الصلوة على نبیه و آله

مجلس خبرگان رهبرى در پایان سیزدهمین اجلاس رسمى خود، لازم می داند نكاتى را به استحضار مردم شریف و مسئولین محترم نظام برساند:

1. حضور پرشكوه مردم در راهپیمایى 22 بهمن با وجود مشكلات مختلف، نشانه‏ عظمت، هوشیارى و صبورى این ملت بزرگ است كه شكر این نعمت، وظیفه‏ بزرگى را بر عهده‏ مسئولین مى‏ گذارد كه عبارت است از رعایت حقوق اساسى مردم، خدمتگزارى مدبّرانه و صادقانه، رعایت تعادل، تعامل و تعقل،حفظ وحدت، حركت در صراط مستقیم، كنترل گرانى، تورم و آرام نگاه داشتن فضاى عمومى كشور.

2. مقام معظَّم رهبرى، ضامن یكپارچگى كشور، محور وحدت، داراى جایگاهى رفیع بوده و توجه به نظرات حكیمانه و داهیانه‏ ایشان كه همواره فصل‏الخطاب مى‏ باشد؛ بر همگان از جمله مسئولین لازم است تا پایبندى خود را عملاً اثبات نمایند.

3. تلاش محققانه و خستگى ناپذیر فرهیختگان و دانشمندان در راستاى پیشرفت كشور در انرژى هسته ‏اى، علوم و فنون مختلف و علوم انسانى را ارج نهاده و لزوم حمایت از این سرمایه‏ هاى اصلى براى رسیدن به خودكفایى و خود اتكایى كشور را مورد تأكید قرار مى‏ دهیم.

4. امیدواریم با فراهم شدن بستر حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق‏هاى رأى، انتخاب رئیس جمهور توسط مردم كه نماد جمهوریت نظام مى‏ باشد در فضایى آكنده از امید، نشاط و آگاهى سیاسى، رقابتى سالم و پر شور را رقم زند. انتظار از مردم، مسئولین مربوطه و كاندیداهاى محترم ریاست جمهورى، عمل به قانون، رعایت اخلاق و مصالح كشور و انقلاب مى‏ باشد. بدیهى است طبق نظر مقام معظم رهبرى: «هرگونه اختلاف ‏افكنى و التهاب آفرینى، خلاف قانون و شرع است.»

5. آرزو مى ‏كنیم تا نهضت بیدارى اسلامى در كشورهاى منطقه و جهان در سایه‏ تمسك به ارزش‏هاى والاى انسانى و اسلامى و مقابله با نقشه‏ هاى دشمنان و پرهیز از هرگونه تفرقه، به ثمر رسیده و از همه‏ دولت‏ها و سازمان‏هاى مرتبط جهانى درخواست مى‏ شود تا به حقوق اساسى مردم، اهمیت داده و به آن احترام بگذارند.

6. امروز شاهد توطئه‏هاى دشمنان اسلام در كشورهاى اسلامى و منطقه هستیم متأسفانه بعضى از كشورهاى عربى و منطقه نیز خود را با اهداف دشمنان و نظام سلطه همراه كرده و موجب بروز جنایت در سوریه شده‏اند. در بحرین حقوق مسلّم مردم نادیده گرفته شده و در عراق، میانمار و پاكستان، شیعیان مظلوم به دست عده‏اى از خدا بى‏خبر و مزدوران تكفیرى به قتل مى‏ رسند. ما ضمن محكوم كردن و مخالفت با هرگونه جنایت و كشتار انسانى؛ تأكید مى‏كنیم كه بحران كشور سوریه، تنها با راه حل سورى ـ سورى، حل خواهد شد و در این كشور و هم‏چنین كشور بحرین؛ بهترین علاج مشكل، پذیرش نظر و اراده‏ى مردم مسلمان است.

7. امپراطورى رسانه ‏اى و خبرى دشمن به دنبال ایجاد تردید در باورهاى دینى و ملى مردم مسلمان و به ویژه جوانان عزیز مى ‏باشد. لازم است كلیه‏ى رسانه‏ ها و دستگاه‏هاى فرهنگى و الگوساز به ویژه رسانه‏ ملّى با هوشیارى خود، تهاجم فرهنگى دشمن را نقش برآب نماید و با تكیه بر هنر اسلامى و ملّى، فرهنگ غنى اسلامى و تربیت دینى را تجلّى ببخشد.

8. یكى از مهمترین راه‏هاى برون رفت از توطئه‏ تحریم‏هاى دشمنان اسلام و قرآن و استكبار جهانى؛ پایدارى همه جانبه‏ى ملت بزرگ و مقاوم ایران و تأكید بر اقتصاد مقاومتى و تلاش در راه تولید ملى و استفاده از كالاهاى داخلى است. از مسئولان انتظار مى‏ رود جهت حمایت از سرمایه‏ ملى و كار و تولید و اشتغال و ترویج سبك زندگى ایرانى ـ اسلامى اقدام نمایند و با نظارت بر قیمت‏ها و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب، كاهش مشكلات معیشتى مردم را مسئله اصلى خود بدانند.

9. در آستانه‏ى فرا رسیدن سال نو انتظار می رود همگان شادى خود را با نیازمندان تقسیم و در حمایت از اقشار آسیب‏پذیر، مشاركت فعال داشته و با احترام به قانون، بستر نشاط و آرامش و معناى حقیقى زندگى را در كشور فراهم آوریم و با توجه به تقارن ایام فاطمیه علیهاالسلام با عید نوروز، اطمینان داریم ملت مسلمان ایران سال خود را با عشق به اهل بیت علیهم‏ السلام و توسل به حضرت زهرا علیهاالسلام شروع كرده و تمام مساعى خویش را در حفظ حرمت‏ها و رعایت شعائر دینى به كار خواهند بست.

در پایان یاد امام راحل قدس سره و شهداى گرانسنگ انقلاب و جهان اسلام را گرامى مى‏ داریم و از خداوند متعال طول عمر با بركت مقام معظم رهبرى مدظله العالى را در سایه‏ عنایات حضرت بقیة الله الاعظم و پیروزى اسلام و مسلمانان را مسئلت می نماییم.

والسلام علیكم و رحمة الله

مجلس خبرگان رهبرى

کد مطلب 2013366

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