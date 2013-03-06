سیزدهمین اجلاس خبرگان رهبری پایان یافت/ تاکید بیانیه پایانی برپایبندی مسئولان به قانون واخلاق

به گزارش خبرنگار مهر ، سیزدهمین اجلاس رسمى دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری عصر امروز به کار خود پایان داد.

در پایان این اجلاس بیانیه اجلاس سیزدهم توسط آیت الله دری نجف آبادی قرائت شد .

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم و بعد حمده و الصلوة على نبیه و آله

مجلس خبرگان رهبرى در پایان سیزدهمین اجلاس رسمى خود، لازم می داند نكاتى را به استحضار مردم شریف و مسئولین محترم نظام برساند:



1. حضور پرشكوه مردم در راهپیمایى 22 بهمن با وجود مشكلات مختلف، نشانه‏ عظمت، هوشیارى و صبورى این ملت بزرگ است كه شكر این نعمت، وظیفه‏ بزرگى را بر عهده‏ مسئولین مى‏ گذارد كه عبارت است از رعایت حقوق اساسى مردم، خدمتگزارى مدبّرانه و صادقانه، رعایت تعادل، تعامل و تعقل،حفظ وحدت، حركت در صراط مستقیم، كنترل گرانى، تورم و آرام نگاه داشتن فضاى عمومى كشور.



2. مقام معظَّم رهبرى، ضامن یكپارچگى كشور، محور وحدت، داراى جایگاهى رفیع بوده و توجه به نظرات حكیمانه و داهیانه‏ ایشان كه همواره فصل‏الخطاب مى‏ باشد؛ بر همگان از جمله مسئولین لازم است تا پایبندى خود را عملاً اثبات نمایند.



3. تلاش محققانه و خستگى ناپذیر فرهیختگان و دانشمندان در راستاى پیشرفت كشور در انرژى هسته ‏اى، علوم و فنون مختلف و علوم انسانى را ارج نهاده و لزوم حمایت از این سرمایه‏ هاى اصلى براى رسیدن به خودكفایى و خود اتكایى كشور را مورد تأكید قرار مى‏ دهیم.



4. امیدواریم با فراهم شدن بستر حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق‏هاى رأى، انتخاب رئیس جمهور توسط مردم كه نماد جمهوریت نظام مى‏ باشد در فضایى آكنده از امید، نشاط و آگاهى سیاسى، رقابتى سالم و پر شور را رقم زند. انتظار از مردم، مسئولین مربوطه و كاندیداهاى محترم ریاست جمهورى، عمل به قانون، رعایت اخلاق و مصالح كشور و انقلاب مى‏ باشد. بدیهى است طبق نظر مقام معظم رهبرى: «هرگونه اختلاف ‏افكنى و التهاب آفرینى، خلاف قانون و شرع است.»



5. آرزو مى ‏كنیم تا نهضت بیدارى اسلامى در كشورهاى منطقه و جهان در سایه‏ تمسك به ارزش‏هاى والاى انسانى و اسلامى و مقابله با نقشه‏ هاى دشمنان و پرهیز از هرگونه تفرقه، به ثمر رسیده و از همه‏ دولت‏ها و سازمان‏هاى مرتبط جهانى درخواست مى‏ شود تا به حقوق اساسى مردم، اهمیت داده و به آن احترام بگذارند.



6. امروز شاهد توطئه‏هاى دشمنان اسلام در كشورهاى اسلامى و منطقه هستیم متأسفانه بعضى از كشورهاى عربى و منطقه نیز خود را با اهداف دشمنان و نظام سلطه همراه كرده و موجب بروز جنایت در سوریه شده‏اند. در بحرین حقوق مسلّم مردم نادیده گرفته شده و در عراق، میانمار و پاكستان، شیعیان مظلوم به دست عده‏اى از خدا بى‏خبر و مزدوران تكفیرى به قتل مى‏ رسند. ما ضمن محكوم كردن و مخالفت با هرگونه جنایت و كشتار انسانى؛ تأكید مى‏كنیم كه بحران كشور سوریه، تنها با راه حل سورى ـ سورى، حل خواهد شد و در این كشور و هم‏چنین كشور بحرین؛ بهترین علاج مشكل، پذیرش نظر و اراده‏ى مردم مسلمان است.



7. امپراطورى رسانه ‏اى و خبرى دشمن به دنبال ایجاد تردید در باورهاى دینى و ملى مردم مسلمان و به ویژه جوانان عزیز مى ‏باشد. لازم است كلیه‏ى رسانه‏ ها و دستگاه‏هاى فرهنگى و الگوساز به ویژه رسانه‏ ملّى با هوشیارى خود، تهاجم فرهنگى دشمن را نقش برآب نماید و با تكیه بر هنر اسلامى و ملّى، فرهنگ غنى اسلامى و تربیت دینى را تجلّى ببخشد.



8. یكى از مهمترین راه‏هاى برون رفت از توطئه‏ تحریم‏هاى دشمنان اسلام و قرآن و استكبار جهانى؛ پایدارى همه جانبه‏ى ملت بزرگ و مقاوم ایران و تأكید بر اقتصاد مقاومتى و تلاش در راه تولید ملى و استفاده از كالاهاى داخلى است. از مسئولان انتظار مى‏ رود جهت حمایت از سرمایه‏ ملى و كار و تولید و اشتغال و ترویج سبك زندگى ایرانى ـ اسلامى اقدام نمایند و با نظارت بر قیمت‏ها و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب، كاهش مشكلات معیشتى مردم را مسئله اصلى خود بدانند.



9. در آستانه‏ى فرا رسیدن سال نو انتظار می رود همگان شادى خود را با نیازمندان تقسیم و در حمایت از اقشار آسیب‏پذیر، مشاركت فعال داشته و با احترام به قانون، بستر نشاط و آرامش و معناى حقیقى زندگى را در كشور فراهم آوریم و با توجه به تقارن ایام فاطمیه علیهاالسلام با عید نوروز، اطمینان داریم ملت مسلمان ایران سال خود را با عشق به اهل بیت علیهم‏ السلام و توسل به حضرت زهرا علیهاالسلام شروع كرده و تمام مساعى خویش را در حفظ حرمت‏ها و رعایت شعائر دینى به كار خواهند بست.



در پایان یاد امام راحل قدس سره و شهداى گرانسنگ انقلاب و جهان اسلام را گرامى مى‏ داریم و از خداوند متعال طول عمر با بركت مقام معظم رهبرى مدظله العالى را در سایه‏ عنایات حضرت بقیة الله الاعظم و پیروزى اسلام و مسلمانان را مسئلت می نماییم.



والسلام علیكم و رحمة الله



مجلس خبرگان رهبرى