ارائه خدمات به یک هزار و 426 خانوار مددجو کمیته امداد در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیر و پرسنل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان در محل شورای اسلامی شهر به نقش و جایگاه خدمت رسانی این نهاد به اقشار محروم جامعه اشاره داشت و افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) از یادگارهای امام راحل بوده که با نیت خدمت به محرومان جامعه تاسیس و راه اندازی شد.

وی خاطر نشان ساخت: امروز این نهاد مقدس با تاسی از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب توانست گام های خوبی در خدمت رسانی به محرومان جامعه بردارد.

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان تصریح کرد: خدمت به محرومان جامعه از اجر و پاداش فراوانی برخوردار بوده که باید بکوشیم در این خدمت صادقانه به محرومان سهیم باشیم.

زارع زاده با اشاره به اینکه یک هزار و 426 خانوار در شهرستان دامغان از خدمات کمیته امداد برخوردار هستند، گفت: این نهاد از بدو تاسیس تاکنون توانست در ارائه خدمات به محرومان جامعه گام های خوبی بردارد و عملکردی درخشان از خود بر جای بگذارد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این نهاد اظهار داشت: دو هزار و 760 نفر مدد جو از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

محمد قوسی خاطر نشان ساخت: 629 نفر از دانشجویان و دانش آموزان در شهرستان دامغان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.

وی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون این نهاد موفق شد به 381 نفر به میزان سه میلیارد و 810 میلیون ریال تسهیلات در قالب قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان گفت: همچنین 90 خانواده دامغانی تحت پوشش نیز توانستند به میزان سه میلیارد و 600 میلیون ریال وام جهت خرید لوازم اساسی منزل دریافت کنند.

در این جلسه همچنین هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر دامغان ضمن تقدیر از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره ) به بیان دیدگاه ها و نقطه نظارت خود در جهت تقویت برنامه های این نهاد در شهرستان دامغان و نحوه تعامل و همکاری هر چه بیشتر فی ما بین کمیته امام خمینی (ره) با شورای شهر پرداختند.

به گزارش مهر، هفته احسان و نیکوکاری از 14 تا 20 اسفند ماه است.