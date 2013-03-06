محور تهم-چورزق در استان زنجان مسدود شد/تردد با زنجیر چرخ در گردنه های زنجان

کلیم الله وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تردد در محور زنجان- طارم با زنجیر چرخ امکانپذیر است و بنا به کولاک شدید در محور تهم – چورزق این محور مسدود شد.

وی با بیان اینکه راهداران اداره کل راه و شهرسازی در کلیه محورهای مواصلاتی استان حاضر هستند و نسبت به بازگشایی محورهای مواصلاتی این استان اقدام می کنند افزود: تردد در گردنه های استان زنجان به خصوص گرنه دهجلال در محور خدابنده-بیجار، گردنه قلی کندی در محور زنجان-بیجار و گردنه خانچایی در محور زنجان-طارم با زنجیر چرخ امکانپذیر ایت.

وثوقی افزود: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان به طور طبیعی در جریان است و به رانندگان توصیه می شود تجهیرات مورد نیاز برای یک سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در حال حاضر در سایر محورهای مواصلاتی زنجان نیز ریزش برف وجود دارد و احتیاط هرچه بیشتر از سوی رانندگان برای جلوگیری از خطرات احتمالی لازم و ضروری است.

وثوقی افزود: رانندگانی که قصد عبور از محورهای ارتباطی استان زنجان را دارند می توانند قبل از سفر با تلفن گویای 141 و همچنین 7272027 تماس گرفته و یا با ارسال ˈSMSˈ خالی به شماره 1000241141از وضعیت راه های مواصلاتی این استان مطلع شوند.