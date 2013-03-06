انتخابات باید بر اساس قانون جدید برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم گفت: قانون دهه 60 بی اعتبار است و ما خواستار وضع قانون انتخابات هستیم تا انتخابات در موعد مقرر بر اساس آن انجام شود.

وی افزود: ما از موضع گیری سفیر آمریکا در لبنان درباره ضرورت برگزاری انتخابات بر اساس قانون دهه 60 شوکه شدیم، زیرا این توهین بزرگ به لبنانی هاست که سفیر آمریکا درباره موضوعات قانونی لبنان نظر دهد.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: کاملا مشخص است که چه کسانی به دنبال فتنه هستند و چه کسانی در راستای دفع آن حرکت می کنند.ماهها یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شد و کسانی که به اوضاع سوریه دلخوش کرده بودند نتیجه ای به دست نیاورده اند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع فلسطین گفت: اشغالگران به اقدامات توسعه طلبانه خود در سرزمینهای اشغالی ادامه می دهند و هیچ واکنشی مشاهده نمی شود، اسرائیل جنایتکار نخست در دنیاست.