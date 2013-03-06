به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی عصر چهار شنبه در آئين اختتاميه دومين جشنواره فرهنگي هنري سپاه پاسداران که در تئاتر شهر سمنان برگزار شد، اظهار داشت: سپاه پاسداران در اقدامی جدید و با برگزاری جشنواره های به یادماندنی در این دو سال فصلی نو را در تاریخ هنر کشور رقم زده است.

وی افزود: سپاه پاسداران در راستای مأموریت های توجه به ارزش های انقلاب اسلامی را با استفاده از ظرفیت هنر در سرلوحه کار خود قرار داده است و می توان گفت گام های ارزشمندی در عرصه فعالیت های هنری برداشته شده است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز در دنیا دیدگاه های گوناگونی در مقوله هنر مطرح است و همانطور که می دانیم و می بینیم کارکرد هنر در دنیا رواج اندیشه های باطل است.

شاه آبادی افزود: هنر در دنیای غرب جهت دستیابی به لذات، مقاصد سیاسی و ... است به تعبیری می توان گفت در غرب هنر برای هنر است یعنی در زادگاه اندیشه خودش معنا می شود تا جایی که با اندک تفکری در این خصوص به نقیض آن می رسیم و این اندیشه رایج در جهان است.

وی تصریح کرد: هنر در بستر انقلاب اسلامی به دنبال هنر متعهد است یعنی همان ارزش هایی که انسان برای او خلق شده است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: تعهد در خلاء شکل نگرفته است تا هدف خلقت انسان مدنظر قرار بگیرد خداوند انسان را برای دستیابی به کمال آفریده است و باید برای دستیابی به این گنج پنهان تلاش کنیم و اگر حرکت کنیم قطعاً به ارزش های واقعی دست خواهیم یافت.

شاه آبادی افزود: هدف ما تعریف هنر متعهد و هنرمند متعهد است، افزود: در نگاه غربیان دو واژه هنر متعهد و هنرمند متعهد با یکدیگر متغایر است چرا که آنها می گویند هنر به معنای جوشش تخیل آزاد در فضایی آزاد است و با تعهد که به معنای وابستگی و پایبندی است دو واژه مغایر یکدیگرند و در یک معنا و مفهوم نمی گنجند و اینجاست که باید اندیشه الهی در هنر متعهد و هنرمند متعهد به کار برده شود.

وی تصریح کرد: امروز هر حرکتی که در کشور به دنبال تبیین ارزش ها و ارزش نهادن به مقدسات باشد مارک سفارشی را بر آن می زنند تا به نوعی آن حرکت را از گردونه خارج کنند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: متأسفانه وقتی به اطراف و اکناف خود می نگریم می بینیم که مظاهر غربی جزئی از مظاهر زندگی ما شده است و در زندگی ما تأثیرگذار بوده است و به گونه ای دشمنان فرهنگ اصیل ما را مورد هجمه قرار داده اند.

شاه آبادی افزود: باید گفت متأسفانه امروز فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مورد هجمه ناعادلانه دشمنان قرار گرفته است و در این مسیر راهکار مقابله با این هجمه فرهنگی دشمن استفاده از زبان و ابزار هنر است.

وی بیان داشت: اگر هنری از نیروهای سپاه به عنوان استوانه های انقلاب با پشتوانه های قوی فکری صادر شود در واقع بیان مکنونات قلبی آنان است چرا که اگر آنها به ایفای نقش می پردازند در واقع به مفهوم صادره از آن نقش و اثر ایمان دارند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشت: سپاه در عرصه هنر گام برداشته و در این مسیر مهم نیست که در کجای راه است مهم این است که نیروهای مورد اعتماد پا به عرصه هنر گذاشته اند و می خواهند در عرصه های مختلف به خلق اثر بپردازند.

شاه آبادی گفت: کاری که شما انجام می دهید جهادی است برای مبارزه با بزرگترین دشمنان انقلاب با هدف رفع چالش و نگرانی و زدودن زنگارها و رفع دغدغه امام خامنه ای که مهمترین دغدغه ایشان بحث هنر است.

بنا بر این گزارش، دومين جشنواره كشوري تئاتر،سرود و تواشيح پاسداران از 17 استان در قالب 18 گروه به تفكيك 6 گروه سرود، 6 گروه تئاتر و 6 گروه تواشيح به مدت دو روز با هم به رقابت مي‌پردازند.

در این جشنواره از استان‌های زنجان، مازندران، خراسان شمالی، فارس، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، کردستان، البرز، ايلام و چهارمحال و بختياري حضور دارند.

دومين جشنواره تئاتر، سرود و تواشيح سپاه پاسداران استان سمنان با معرفي برترين‌ها به كار خود پايان داد.