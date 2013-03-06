فیروزآبادی: حرف اخیر مقامات درباره انتخابات نظام پزشکی و سپاه خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر سرلشگر فیروزآبای در حاشیه کنگره ملی 7 هزار شهید زن کشور که عصر چهارشنبه در محل تالار وحدت برگزار شد در پاسخ به سئوال مهر که پرسید با توجه به اینکه از احتمال وقوع فتنه 92 وبلند شدن پرچم ولایت، عدالت و آزادی در این فتنه خبر داده اید آیا به مواردی برخورده اید که احتمال بروز چنین فتنه ای را می دهید گفت: آنچه که من به عنوان فتنه 92 مطرح کردم یک مثال بود، این مثال را عرض کردم برای اینکه غفلت نکنیم و غافلگیر نشویم.

وی در خصوص پیشنهادات مطرح برای مذاکره با آمریکا نیز گفت: ما با آمریکا مذاکره ای نداریم تا وقتی آمریکا استکبار جهانی است مذاکره ای نداریم، هر گاه آمریکا شرایط نظام سلطه را کنار بگذارد و تسلیم حقوق ملت ایران شود و حقوق ملت های منطقه را به رسمیت بشناسد ما در یک شرایط برابر و احترام متقابل مذاکره را مانعی نمی دانیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: هر گاه علاقه داشتند به این مسیر حرکت کنند آن وقت علائم آن را دریافت می کنیم، البته آثار تحول در جامعه آمریکا پیداست. جنبش وال استریت یک چراغ راه است که قدرتمندان آمریکایی را وادار می کند در خیلی از مسائل کوتاه بیایند از جمله این که یکی از مقامات آمریکا اعلام کرد آمریکا دیگر نمی تواند به عنوان یک ابرقدرت احکام خودش را به کشورها تحمیل کند و این خود یک عقب نشینی آشکار بود.

وی در خصوص اختلاف بین شیعه و سنی در برخی از کشورهای منطقه گفت: ما جنگ بین شیعه و سنی نداریم. آنچه که شاهد آن هستیم جریان وهابیت مسلح است. القاعده یک جنبش مسلحانه وهابی است و هیچ ربطی به اسلام ندارد، آنها نه شیعه هستند نه سنی و از طرف آمریکا و انگلیس و فراماسونری حمایت می شوند.

فیروز آبادی در پاسخ به این سئوال که باید چه کنیم تا در انتخابات 92 شاهد بداخلاقی های اخیر نباشیم گفت: ما رهبر هوشیاری داریم که سررشته همه امور در دستشان است و اشراف اطلاعاتی دارند. خوبان انقلاب در خدمت ایشان هستند و این بداخلاقی ها مثال " عرض خود می بری و زحمت ما می داری!" است.

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح در پاسخ به این سئوال که آیا ایرادات مقامات اجرایی به انتخابات نظام پزشکی و وارد کردن اتهاماتی به سپاه پاسداران هم بخشی از فتنه 92 است گفت: فتنه 92 را خیلی بزرگ نکنید . آن چیزی که از طرف برخی مقامات که فکر می کنند صاحب قدرت هستند مطرح شد حرف خلاف قانون و مقررات بود.

فیروزآبادی گفت: حضور بسیج جامعه پزشکی در انتخابات نظام پزشکی قانونی است و اظهار نظر اطلاعاتی سپاه و سازمانهای حفاظت اطلاعات درباره عناصری که مشکل امنیتی دارند، قانونی است که البته شورای نگهبان هم به آن استناد می کند، هیات نظارت پزشکی نیز بر آن نظارت کرده است، من به عنوان یک پزشک انتخابات را انتخابات خوبی می دانم، بسیار سالم برگزار شد و نمایندگان جامعه پزشکی به عنوان نظام پزشکی انتخاب شدند.

در پاسخ به این سئوال که در آستانه عید نوروز آیا خبر خوشی برای مردم دارید و قرار است رزمایشی برگزار شود، گفت: در آستانه عید نوروز باید سبزی بکارید و هفت سین درست کنید و سریالهای شاد برای مردم بسازید، رزمایش برای چه؟

فیروزآبادی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر حضور سه فروند جنگنده عربستان نزدیکی آبهای ایران و اینکه آیا این خبر صحت دارد، گفت: در خلیج فارس ، ایران، کویت، عراق، عربستان ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی با هم همسایه هستند.

وی افزود: آبهایی که در خلیج فارس است اشتراکی است، خطوطی وجود دارد که شرایط اقتصادی را در آبهای خلیج فارس مشخص می کند، این خطوط ، خطوط مرزی آبی نیستند. بنابراین اگر تجاوزی از هر جا چه آمریکا، چه عربستان و چه جوجه دیگری به آبهای سرزمینی مان بشود هم به ملت اعلام می کنیم هم پاسخ می دهیم. همانطور که تا حالا داده ایم .

فیروزآبادی گفت: اما اینکه هواپیماهای کشورهای همسایه در خلیج فارس در آبهای بین المللی پرواز می کند مانعی ندارد و به عنوان یک تحریک محسوب نمی شود البته به خاطر همین همسایگی و نزدیکی یا دید چشمی ممکن است اشتباهاتی هم در اینکه آیا هواپیمایی در آبهای ما آمده یا نیامده پیش بیاید.

وی گفت: این تحریکات جنگ روانی است و می خواهند اتحاد مسلمانان را به هم بزنند، توجهی به آن نکنید.