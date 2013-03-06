ضرورت استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای ارتقا فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد اظهار داشت: با توجه به هفته منابع طبیعی آموزش و پرورش باید به تمامی مدیران مدارس سطح شهرستان ابلاغ کند که در راستای فرهنگ سازی در زمینه حفظ منابع طبیعی و نگهداری درختان در میان دانش آموزان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: همچنین با توجه به در پیش بود روز طبیعت در سال آینده باید با اطلاع رسانی در میان دانش آموزان زمینه کاهش قطع اشجار و تخریب طبیعت در شهرستان فراهم شود.

پازوکی همچنین با اشاره به چهارشنبه سوری در پایان سال تصریح کرد: در شب چهارشنبه سوری ممکن است عده ای از اراذل و اوباش سوء استفاده کرده و بخواهند مشکلاتی ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تدابیر لازم برای برخورد با این افراد اتخاذ شود، عنوان کرد: کسانی که در جریان چهارشنبه سوری دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به اسکان مسافران نوروزی در مدارس بروجرد اشاره کرد و ادامه داد: طی سنوات گذشته آموزش و پرورش دستورالعملی تنها برای اسکان فرهنگیان داشت.

وی افزود: اما اخیرا مصوب شده است که به غیر از فرهنگیان عامه مردم نیز در مراکز مشخص آموزش و پرورش در ایام نوروز اسکان داده می شوند.

پازوکی یادآور شد: این مصوبه بسیار خوبی است و می تواند استان لرستان را به عنوان یک استان مهمان نواز به دیگر هموطنان معرفی کند.

وی در پایان گفت: همچنین میراث فرهنگی با همکاری شهرداری بروجرد باید برای نصب تابلوهای راهنمای مسیر اسکان مهمانان نوروزی به شکلی که چهره شهر را برهم نزند، اقدام کنند.

فرج اله شاهوردی زاده مدیر آموزش و پرورش بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: امسال تعداد 22 آموزشگاه برای اسکان مهمانان نوروزی شهرستان بروجرد اختصاص یافته است.