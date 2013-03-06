202 نفر در تصادفات رانندگی اردبیل جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد وليزاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی حوادث جاده ای استان اردبیل اضافه کرد: این رقم با توجه به تعداد 218 نفر مدت مشابه سال قبل كاهش هفت درصدي را نشان می دهد.

به گفته وی بيشترين تلفات حوادث رانندگي در این مدت با 134 و 37 نفر مربوط به حوزه هاي برون شهري و درون شهري است و بقیه تلفات نیز مربوط به جاده های روستایی است.

مديركل پزشكي قانوني استان تعدادمجروحان ناشي از حوادث رانندگي در 10 ماه گذشته را چهار هزار و 16 نفر عنوان کرد و یادآور شد: این تعداد نیز نسبت به سه هزار و 478 نفر مدت مشابه سال قبل افزايش 15 درصدي را نشان مي دهد.

وی تصریح کرد: از تعداد مصدومان حوادث رانندگی استان هم دو هزار و 942 نفر مرد و هزار و 74 نفر زن هستند.

ولیزاده با بیان اینکه در دي ماه سالجاري تعداد 13 نفر در این استان طی حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند، یادآور شد: این میزان در مقايسه با هشت نفر مدت مشابه سال قبل افزايش 62 درصدي را نشان مي دهد.

وی تعداد مجروحان ناشي از حوادث رانندگي طي دي ماه را 302 نفر عنوان کرد و تاکید کرد که نسبت به 231 نفر مدت مشابه سال قبل افزايش 30 درصدي را نشان مي دهد كه از اين تعداد نيز 218 نفر مرد و 84 نفر زن بوده اند.

مديركل پزشكي قانوني استان از شهروندان استان خواست به دليل غيرقابل جبران بودن عواقب ناخوشايند تصادفات رانندگي، با رعايت بيشتر و دقيق تر قوانين و مقررات رانندگي جان خود و خانواده و ديگران را به مخاطره نياندازند.