نفسهای آخر نماینده لرستان در لیگ دسته دوم/ "دارتاك" به دنبال آبروداري!

به گزارش خبرنگار مهر، هفتهي بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ دسته دوم كشور فردا آغاز خواهد شد. دارتاك خرمآباد كه تقريبا سقوط خود به دسته سوم را قطعي ميداند فردا براي آبروداري به مصاف نفت اميديه تيم دهم جدول ردهبندي خواهد رفت.
بقاي دارتاك در ليگ دسته دوم تنها ميتواند با يك معجزه عملي شود و آنهم شرايطي كه تمامي رقبا بازيهاي باقيمانده را واگذار كنند و دارتاك هر پنج بازي را با پيروزي پشت سر بگذارد.
به نظر ميرسد با اين روند جافر دولتشاهي مديرعامل باشگاه دارتاكخرمآباد، بايد به فكر شروعي ديگر از ليگ دسته سوم باشد، البته اگر قصد تيمداري در فصل آينده را داشته باشد.
در ديگر بازيهاي مهم فردا كه طي آن رقباي دارتاك در قعر جدول به ميدان خواهند رفت؛ چوكا تالش تيم دوازدهم جدول كه با 17امتياز در اين مكان قرار دارد بايد در ديداري سخت به مصاف نفت گچساران در زمين اين تيم برود.
مقاومت تهران تيم دهم جدول كه 21امتيازي است اين هفته كار دشواري را نخواهد داشت چرا كه نفت محمودآباد حريف فرداي اين تيم از بازيها انصراف داده و مقاومت 3 امتياز بيدردسر را از آن خود خواهد كرد.
به اين ترتيب دارتاك كه هفته گذشته يك شكست سنگين را در خرمآباد تجربه كرد تنها به دنبال آبروداري است تا ثابت كند مسائل غيرفني مسبب اصلي ناكاميهاي اين فصلش بوده است.
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