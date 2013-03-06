مالکیت فردی تیم ابومسلم به استانی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در خصوص وضعیت مالکیت تیم فوتبال ابومسلم که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزاری شد، اظهار کرد: تیم فوتبال ابومسلم ویترین ورزش استان محسوب می شود و در حاشیه قرار گرفتن و ضعیف شدن آن به ورزش استان آسیب واد می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: از ابتدای قبول مسئولیت در ورزش خراسان رضوی عهد بستم پیگیر مسائل پیرامون این تیم باشم تا مردم به مطالبات به حق خود در این زمینه برسند.

هاشمی جواهری با بیان اینکه در ماجرای مالکیت ابومسلم، اداره کل می توانست با این ادعا که وظیفه اش باشگاه داری نیست از انجام تلاش برای حل مشکلات شانه خالی کند، تصریح کرد: طولانی شدن و پیچیدگی این مسائل و خواسته مردم مبنی بر داشتن تیم فوتبال قوی در عرصه فوتبال کشور، همه مسئولان دلسوز ورزش را بر آن داشت تا جدی وارد این جریان شوند.

وی گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون ماده پنج و بررسی همه جانبه مسایل، به این نتیجه رسیدیم که ادامه این وضعیت به صلاح ورزش نیست و با شرایط به وجود آمده، مشکلات حل نمی شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار کرد: تاسیس شرکت مسلم خراسان رضوی و جدا کردن تیم از مجموعه باشگاه را راه برون رفت از این مسائل عنوان کرد و افزود: تصمیم بر این گرفته شد تا تیم ابومسلم در قالب جدید سر و سامان بگیرد و 50 درصد سهام آن متعلق به موثرین اقتصادی استان، 30 درصد متعلق به پیشکسوتان و هواداران و 20 درصد نیز متعلق به هیئت مدیره تیم و اداره کل ورزش و جوانان استان باشد.

هاشمی جواهری تصریح کرد: زمانی به انجام این تصمیم گرفتیم که بدهی های تیم نامحدود و مدعیان مالی آن بسیار زیاد بود و عملا راه دیگری برای برون رفت از این مشکل وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه در کمیته حل اختلافات ورزشی و امور جوانان که حد فاصل دادگستری و کمیته انضباطی باشگاه ها قرار دارد، صحبت ها و مطالبات تمام مدعیان بررسی می شود، گفت: با ادامه کار تیم ابومسلم زیر پوشش شرکت جدید، این تیم از حاشیه ها دور و در عین حال به مسائل پیرامون باشگاه ابومسلم رسیدگی خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار کرد: با مجوز فدراسیون تیم فوتبال ابومسلم در قالب جدید از فصل آینده در مسابقات شروع به فعالیت خواهد کرد.

هاشمی جواهری تاکید کرد: تیم فوتبال ابومسلم متعلق به مردم و هواداران است و نباید با نگاه ابزاری، آ ن را به عاملی برای تامین منافع عده ای خاص تبدیل کرد.

وی گفت: مدل جدید تعریف شده برای این تیم با همراهی دلسوزانه تمامی مسئولان ورزش استان اصحاب رسانه کارساز و نویدبخش آینده ای درخشان برای فوتبال خراسان رضوی باشد.