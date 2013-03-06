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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

همزمان باهفته منابع طبیعی/

20 هزار اصله نهال در شیروان غرس می شود

20 هزار اصله نهال در شیروان غرس می شود

شیروان- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر شیروان گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی بیش از 20 هزار اصله نهال در این شهر غرس می شود.

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روزمنابع طبیعی، پاسداشت این روز را پاسداشت زندگی دانست و افزود: باید به فرزندانمان بیاموزیم زندگی با طراوت امروز، ثمره طبیعت سرزنده و پویایی است که از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است.

وی اضافه کرد: باید بیاموزیم که زمین با نفس های سبزش زندگی را به ما ارزانی کرده و ما باید برای تضمین سلامت خود، در حفظ و نگهداری از این منابع طبیعی کوشا باشیم.

رئیس کمیسیون فضای سبز شورای شیروان با اشاره به اقدامات این کمیسیون در این زمینه اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش فضای سبز شیروان، در یک ماه گذشته توسط این کمیسیون بیش از پنج نشست با حضور اساتید دانشگاه و متخصصین فضای سبز برگزار شده و مقرر شده است تاعلاوه بر کاشت بیش از150 هزار شاخه گل در شیروان، نسبت به غرس 20 هزار اصله نهال نیز اقدام شود.

حسین پور افزود: از این تعداد اصله نهال چهار هزار اصله نهال در بوستان شیرکوه و مابقی در سطح شهر غرس خواهد شد.

وی در ادامه روی آوری شهرداری شیروان به آبیاری قطره ای را گامی مثبت برای توسعه فضای سبز ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون در بوستان شیرکوه شیروان بیش از 60 درصد از آبیاری ها به صورت قطره ای انجام می شود و اخیرا نیز پنج هزار متر لوله گذاری و یک کیلومتر انتقال آب به منظور آبیاری قطره ای صورت گرفته که این مسئله سبب رشد مطلوب گونه های کاشته شده می شود و آبیاری آنها را تسهیل می کند.

حسین پور ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از نظر کارشناسان و با بسیج امکانات و اختصاص اعتبارات مطلوب در بودجه 92 شهرداری، از عقب ماندگی های تاریخی شیروان در حوزه فضای سبز کاسته شود.

کد مطلب 2013390

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