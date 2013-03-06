20 هزار اصله نهال در شیروان غرس می شود

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روزمنابع طبیعی، پاسداشت این روز را پاسداشت زندگی دانست و افزود: باید به فرزندانمان بیاموزیم زندگی با طراوت امروز، ثمره طبیعت سرزنده و پویایی است که از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است.

وی اضافه کرد: باید بیاموزیم که زمین با نفس های سبزش زندگی را به ما ارزانی کرده و ما باید برای تضمین سلامت خود، در حفظ و نگهداری از این منابع طبیعی کوشا باشیم.

رئیس کمیسیون فضای سبز شورای شیروان با اشاره به اقدامات این کمیسیون در این زمینه اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش فضای سبز شیروان، در یک ماه گذشته توسط این کمیسیون بیش از پنج نشست با حضور اساتید دانشگاه و متخصصین فضای سبز برگزار شده و مقرر شده است تاعلاوه بر کاشت بیش از150 هزار شاخه گل در شیروان، نسبت به غرس 20 هزار اصله نهال نیز اقدام شود.

حسین پور افزود: از این تعداد اصله نهال چهار هزار اصله نهال در بوستان شیرکوه و مابقی در سطح شهر غرس خواهد شد.

وی در ادامه روی آوری شهرداری شیروان به آبیاری قطره ای را گامی مثبت برای توسعه فضای سبز ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون در بوستان شیرکوه شیروان بیش از 60 درصد از آبیاری ها به صورت قطره ای انجام می شود و اخیرا نیز پنج هزار متر لوله گذاری و یک کیلومتر انتقال آب به منظور آبیاری قطره ای صورت گرفته که این مسئله سبب رشد مطلوب گونه های کاشته شده می شود و آبیاری آنها را تسهیل می کند.

حسین پور ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از نظر کارشناسان و با بسیج امکانات و اختصاص اعتبارات مطلوب در بودجه 92 شهرداری، از عقب ماندگی های تاریخی شیروان در حوزه فضای سبز کاسته شود.