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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

سید شنوا در گفتگو با مهر:

اجرای 20 برنامه فرهنگی به مناسبت روز شهدا/ کتاب شهدای کوثر رونمایی می شود

اجرای 20 برنامه فرهنگی به مناسبت روز شهدا/ کتاب شهدای کوثر رونمایی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل بیناد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و روز " شهدا " بیش از 20 برنامه فرهنگی در سطح استان اردبیل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برنامه های روز شهدا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این برنامه ها از سه روز قبل از 22 اسفند ماه همزمان با سالروز تشکیل این نهاد آغاز خواهد شد.

وی دعای کمیل با مشارکت فرزندان شهدا، دعای ندبه به مشارکت هیئت رزمندگان اسلام، سخنرانی در نماز جمعه، انجام تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهر و دیدار از جانبازان بستری در بیمارستان ایثار را از جمله این برنامه ها برشمرد.

سیدشنوا یادآور شد: زیارت مزار مطهر شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و خانواده های شهدا و ایثارگر بویژه با خانواده های شهدا و جانبازان بمباران شهر اردبیل در 21 اسفند ماه سال 1366 از دیگر برنامه بزرگداشت روز شهدا در استان است.

مدیر کل بنیاد شهید و امر ایثارگران استان بیان داشت: علاوه بر این برنامه ها به مناسبت روز شهدا از کتاب زندگینامه شهدای شهرستان کوثر با عنوان " جرعه نوشان کوثر" رونمایی می شود.

وی همچنین از اعزام جمعی از آزادگان استان به مناطق عملیایت جنوب کشور خبر داد و متذکر شد:  به مناسبت بیست و نهمین سالگرد عملیات خیبر هزار و 700 نفر از آزادگان کشور در منطقه عملیاتی خیبر حضور می یابند و از این استان نیز آزادگان این عملیات در چند روز آینده به این مناطق  اعزام می شوند.

به گفته سید شنوا عملیات خیبر از بزرگترین و عملیاتهای رزمندگان در طول دفاع مقدس است و به مناسبت این روز آزادگان به مدت سه روز در مناطق عملیاتی بویژه در منطقه طلائیه حضور می یابند و از برنامه های مختلف فرهنگی بهره مند می شوند.

کد مطلب 2013394

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