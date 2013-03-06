پیش بینی مسافرت دو میلیون و 500 هزار نفر از طریق بنادر هرمزگان در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی بعد عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تسهیلات سفرهای دریایی استان هرمزگان در تعطیلات نوروز، با بیان اینکه بازدید از میزان ایمنی شناورها در ایام نوروز به میزان بیشتری ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: اطلاع رسانی مناسب در این ایام از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر این اساس از ظرفیت سایت اطلاع رسانی بنادر هرمزگان استفاده خواهد شد و همچنین تلفن 1550 نیز در تعطیلات نوروز همواره پاسخگوی هموطنان خواهد بود.

وی ادامه داد: سال آینده تحول بزرگی در بخش اطلاع رسانی بنادر هرمزگان ایجاد می شود و همانند سیستم اطلاع رسانی فرودگاهها، سیتم جامعی در بنادر شکل می گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه سخنان خود خواستار برداشتن برخی محدودیت ها برای سفر به جزیره کیش در تعطیلات نوروز شد و افزود: با وجود اینکه در تعطیلات نوروز بنادر و شناورها از ظرفیت حمل مسافر و خودروی بسیاری به جزیره کیش برخوردار هستند، اما برخی محدودیت های این جزیره، موجب معطلی مردم می شود که باید در این ایام محدودیت ها برداشته شود تا مردم به راحتی به این جزیره سفر کنند.

صفایی خاطرنشان کرد: همچنین وظیفه تامین هلی کوپتر امداد بر روی خشکی بر عهده هلال احمر است و اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچون گذشته کار تامین هلی کوپتر امداد دریایی در تعطیلات نوروز را انجام خواهد و داد و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.

وی با اعلام مسیرهای دریایی حمل مسافر در استان هرمزگان، بیان داشت: محورهای مسافری بنادر هرمزگان شامل بندر شهید حقانی بندرعباس، بندر شهید باهنر بندرعباس، اسکله جزیره هرمز، اسکله شهید ذاکری قشم، بنادر پهل و لافت، و بنادر چارک، لنگه و آفتاب به سمت جزیره کیش است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در تعطیلات نوروز سال 92 بیش از دو میلیون و 500 هزار مسافر از طریق بنادر هرمزگان مسافرت دریایی داشته باشند.

صفایی اضافه کرد: با توجه حضور حجم بسیار بالای مسافر در تعطیلات نوروز در بنادر هرمزگان، باید به مسائل فرهنگی در بنادر و همچنین اذان و نماز اول وقت توجه خاصی شده و شرایطی ایجاد شود تا روحانیون نیز در بنادر حضور پیدا کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود خواستار رفع مشکلات جاده بندر آفتاب شهرستان بندرلنگه و همچنین انجام سریع تشریفات گمرکی در تعطیلات نوروز شد.