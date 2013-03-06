به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهرداری بوشهر اظهار داشت: شهر بوشهر دارای ظرفیتها و قابلیتهای بسیار زیادی است که همین ظرفیتها توقعات را برای توسعه آن بالا برده است و میتوان با استفاده فرصتهای پیش روی بوشهر، این شهر را به خوبی توسعه داد.
وی ادامه داد: هر چند تلاشهای بسیار زیادی برای بهبود وضعیت شهری بوشهر صورت گرفته است ولی این جایگاه واقعی بوشهر نیست و برای رسیدن بوشهر به جایگاه واقعی آن باید این تلاشها مضاعف شود.
معاون عمرانی استاندار بوشهر خواستار استفاده شهردار بوشهر با تعامل با اعضای شورای شهر و دیگر نهادها از همه ظرفیتهای این شهر شد و اضافه کرد: همه دستگاهها باید با همکاری هم در این راستا گام برداند.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در ماههای اخیر برای زیباسازی شهر بوشهر، افزود: این تلاشها در راستای بهبود شان و جایگاه مرکز استان انجام گرفته است که باید با تعامل سرعت اجرای پروژههای عمرانی را بالا ببریم.
رستمی از شهرداری بوشهر به عنوان میزبان اصلی مسافران نوروزی نام برد و تاکید کرد: باید با مدیریت بهینه و تلاش مضاعف برای پیشبرد کارها تلاش کنیم و مقدمات لازم برای میزبانی از مسافران نوروزی را فراهم سازیم.
وی به حمایت استانداری از شهرداری بوشهر برای میزبانی از مسافران نوروزی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شهرداری نبز باید با محوریت فرمانداری بوشهر را برای میزبانی مطلوب از مسافران نوروزی مهیا سازد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر به ویژگیهای شخصیتی و کاری سعید راستی به عنوان شهردار جدید بوشهر اشاره کرد و افزود: ایشان دارای ویژگیهای مدیریتی، شخصیتی، تجربی برای تصدی شهرداری بوشهر است.
وی خواستار حمایت همه اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر از شهردار این شهر شد و اضافه کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل بین همه اعضای شورای شهر بوشهر شاهد پیشرفت روزافزون این شهر باشیم.
شهردار بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: خود را برای خدمت صادقانه به مردم شهر بوشهر آماده کردهام و امیدوارم بتوانم با همکاری و همدلی کارکنان و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و همچنین مردم عزیز شهر بوشهر خدمتگزار خوبی برای مردم باشم.
سعید راستی با تقدیر از اعتماد اعضای شورای شهر بوشهر، استاندار و معاون عمرانی، وزیر و معاون عمرانی وزیر کشور به خودش، اضافه کرد: با توجه به موقعیت حساس شهرداری بوشهر، پیشنهاد اعضای محترم شورای شهر را پذیرفتم و به شهرداری بوشهر آمدم.
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