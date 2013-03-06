ایران رتبه اول کاهش تلفات رانندگی در دنیا/ بجای اصلاح جاده ها رفتار راننده ها را کنترل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در هشتمین همایش روسای پلیس راهور اظهار داشت: اعطای نشان خدمت بر اساس قانون بوده و در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است که رئیس جمهور باید نشان را اعطا کند این بدان معنا است که ملت قدرشناس خادمان خود هستند و کسانی که برای اعتلای ملت فداکاری می کنند ملت ایران همیشه قدرشناس آنها است. ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری امور را زیر نظر دارد.

به گفته رئیس جمهور در هر بخشی برای رسیدن به قله باید همان راهی را طی کرد که افرادی که نشان را دریافت کرده اند طی نموده اند. دادن نشان یک کار نمادین است اما رئیس پلیس راهور امروز نشان خدمت را به نمایندگی همه نیروهای راهور دریافت کرده است. از تمام نیروهای راهور به دلیل اینکه در سخت ترین وضعیت ها بی ادعا مشغول خدمت هستند تشکر می کنم.

احمدی نژاد گفت: اگر امکان آن وجود دارد باید به تمامی نیروهای راهور نشان خدمت می دادیم و از آنها تقدیر می کردیم.

وی با بیان اینکه کاهش تلفات رانندگی در شش سال گذشته اتفاق بزرگی بود که رخ داد افزود: امروز تلفات رانندگی در حالی که میزان تردد خودروهای در کشور 4 برابر شده است با آمارهای سال 80 برابری می کند. امروز ایران بالاترین نرخ کاهش کشته های رانندگی را دردنیا دارد.

به گفته رئیس جمهور دنیا برای دهم به دهم تلفات رانندگی تلاش می کند و سالها زحمت می کشد تا مقداری تلفات رانندگی اش را کاهش دهد اما ما در طی 7 سال گذشته در حالی که از میانگین تلفات آسیا نیز بالاتر بودیم امروز توانسته ایم میانگین تلفات رانندگی را از نرم جهانی پائین تر بیاوریم.

در اوایل دولت نهم جلساتی را برگزار کردیم که چرا باید در سال 10 درصد به کشته های رانندگی اضافه شود که همه مدعی شدند که باید جاده ها را اصلاح کنیم که به نظرم این حرف درستی بود اما آنها نیز می دانستند که اصلاح جاده ها زمانبر است. هم اکنون 200 هزار کیلومتر راه در کشور داریم که اصلاح آنها زمان می برد.

رئیس جمهور افزود: با اقدامات علمی و درست به این نتیجه رسیدیم که باید برای کاهش تلفات رانندگی رفتار رانندگان را کنترل کنیم. چرا 75 درصد از تصادفات توسط عوامل انسانی رخ می دهد. اگر در فیلم ها و سریالها نیز دقت کنیم می بینیم که رفتار رانندگان اصلاح شده است و تا 7 سال پیش انسان وقتی رانندگی برخی هموطنان را در فیلم ها مشاهده می کرد خجالت می کشید.

وی به نقش آموزش و فرهنگ سازی در کاهش تلفات اشاره کرد و گفت: در دهه 70 و 80 به ازای هر کشته در صحنه تصادف 3 نفر پس از ان کشته می شدند که این آمار امروز به یک نفر کاهش یافته است. امیدواریم امسال نیز میزان تلفات به 19 هزار نفر کاهش پیدا کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها در حال انجام است گفت: پلیس راه با کمک راهداری کار بسیار ارزشمندی را در ارتقاء ایمنی و ترافیک و کاهش تلفات انجام داد و امروز نقاط حادثه خیز کشور شناسایی و علائم گذار ی شده است.

وی با بیان فرق بین کار خدایی و مخلصانه با کارهایی که دارای ریا است خاطرنشان کرد: بین کار خدایی و مخلصانه با کار غیر خدایی فرق وجود دارد و ما نیز به آن اعتقاد داریم . اگر 8 سال قبل می گفتیم که با کار و هماهنگی تلفات رانندگی کاهش می یابد کسی باور نمی کرد چون محاسبات مالی وارد زندگی برخی ها شده است. در دستگاه محاسبات الهی نیز چنین نیست که همان قدر که پول بدهی بهره ببری. به نظر من خدا به کار پلیس برکت داده است و هر کجا کارها با روحیه ایمانی انجام شود به سرانجام می رسد.

وی با اعلام این که سرعت ایران در دنیا اول است تاکید کرد: مگر ما نفت بیشتری در این 8 سال فروخته ایم یا گنج پیدا کرده ایم اما کسانی که با اخلاص وارد کار علمی شدند امروز دستاوردهایش مشخص شده است. به یاد دارم هنگامی که برای رشد علمی کشور محاسبه می کردیم و برخی می گفتند شاید تا 20 سال آینده به این جایگاه نرسیم اما نیروهای علمی تصمیم گرفتند برای خدا کار کنند و 4 ساله توانستیم راه 20 ساله را طی کنیم. در عرصه جهانی نیز موقعیت ایران همین گونه است.

وی گفت: می خواهیم کشور را اسلامی اداره کنیم و کشور اسلامی باید پیشرفته ترین، زیبا ترین و منظم ترین کشور دنیا باشد . ما می گوییم که کار برای خداست و همین موضوع نیز رمز پیروزی و ماندگاری ما است. معتقدیم دولت ، کارمند ، کارگر و همه اقشار باید برای خدا کار کنند بعد ببینند که چه اتفاقی رخ می دهد. همچنین امیدوارم هوشمندی و فعالیت ها در نیروی انتظامی نیز برای خدا باشد.